Туристы из Германии разбили 150-летнюю статую на итальянской вилле

"Называйте их тупицами, а не инфлюенсерами", — прокомментировал инцидент Маттео Сальвини.

Не прошло и месяца с тех пор, как немецкий турист нацарапал на стене римского Колизея свои инициалы, как группу других путешественников из Германии обвинили в разрушении статуи на севере Италии.

Инцидент произошел на вилле Alceo в городе Виджу в регионе Ломбардия. Туристы, среди которых, вероятно, был инфлюенсер Янис Даннер, имеющий полтора миллиона подписчиков в Instagram, арендовали дом для отдыха.

В саду виллы находился фонтан, частью которого была 150-летняя статуя Domina, созданная скульптором Энрико Бутти. Как видно на записях с камер видеонаблюдения, гости забрались в фонтан и опрокинули её, позируя для фотографий.

До падения статуя оценивалась в 200 тысяч евро.

"Domina была в некотором роде женщиной, которая защищала виллу, — заявил управляющий виллой Бруно Гольферини. — К сожалению, есть невежественные люди, которые делают подобные вещи".

Гольферини подал жалобу на всех 17 туристов, которые уже покинули Италию. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

"Когда мы поняли это, было уже слишком поздно, — сказал Гольферини в интервью итальянскому новостному каналу TGCOM 24. — Парни не соблюдали запрет на вход в фонтан и были сняты камерами видеонаблюдения, когда двое из них обхватили статую, уронили ее и разрушили, а четверо их товарищей снимали видео на свои мобильные телефоны".

По его словам, восстановить статую высотой 1,70 м будет сложно.

Заместитель премьер-министра Италии по вопросам инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, перепостивший эту историю в Instagram, сказал: "Называйте их тупицами, а не инфлюенсерами".

Советник по культуре региона Ломбардия Франческа Карузо заявила в интервью Corriere della Sera, что группа должна заплатить за нанесенный ущерб: "Те, кто наносит ущерб художественному и культурному наследию, должны жестоко поплатиться".