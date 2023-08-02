Рокеры грязи не боятся: Wacken "урезают" из-за непогоды

Euronews

На головы зрителей и музыкантов выпало 40 литров дождя на квадратный метр

Рокеры грязи не боятся: на севере Германии начался один из крупнейших в Европе фестивалей "тяжёлого металла", Wacken Open Air, который планировали сделать одним из самых массовых за последнее время — продали 85 тысяч билетов.

Но зрителей пустили только 50 тысяч: проливные дожди превратили этот район в непроходимую трясину.

В конечном итоге местным властям пришлось серьёзно ограничить доступ к местам проведения концертов.

«Погода, верно, слегка влажная. Но в целом я скажу, что всё неплохо. Так что остаётся радоваться тому, что есть».

«Как раз когда мы подъезжали, пришло известие, что сюда больше не пустят на машине. И мы подумали, — боже, как же нам повезло, что мы успеваем добраться».

Те, кто не успел добраться до введения запрета, очень разочарованы. Запрет привёл к тому, что на узких сельских дорогах образовались пробки из сотен машин.

Из выступающих на фестивале 150 групп приехали все - в том числе Iron Maiden, Megadeth и Helloween. На головы музыкантов и зрителей за сутки выпало 40 литров воды на квадратный метр. Несмотря на это, они готовы продолжать праздник, как и было запланировано, вплоть до субботы, на восьми разных сценах.