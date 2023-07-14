Голливуд: актеры присоединились к забастовке сценаристов

Euronews

Актеры Голливуда и американского телевидения объявили о начале забастовки: они требуют повышения зарплат и ограничений на использование ИИ в кинопроизводстве. Голливудские сценаристы бастуют из-за этого уже два месяца.

Актеры присоединились к забастовке сценаристов: более 160 тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начиная с пятницы прекратят съемки, а также не будут участвовать в рекламных кампаниях и присутствовать на премьерах.

Объединенных профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио SAG-AFTRA объявил о начале забастовки, назвав её "последним аргументом", после того, как переговоры с киностудиями о повышении зарплат и ограничениях на использование искусственного интеллекта при создании кино, провалились.

"Вся бизнес-модель была изменена__стримингами, цифровизацией, ИИ._ Это исторический момент. Это момент истины. Если мы сейчас не выстоим, то все окажемся в беде. Нас всех могут заменить машины",_ — заявила президент профсоюза SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

После того, как профсоюз объявил о решении начать забастовку, актеры фильма "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи, Мэтт Деймон и Эмили Блант покинули премьеру ленты в Лондоне.

Переговоры о зарплатах касаются в первую очередь актеров второстепенных ролей и массовки, так как договоры со звездами Голливуда заключаются на особых условиях, но многие из них всё равно объявили об участии в забастовке из солидарности с коллегами.

Сценаристы бастуют уже два месяца: из-за этого даже пришлось отложить съемки нового сезона "Очень странных дел".

В последний раз актеры и сценаристы Голливуда проводили совместную забастовку в 1960 году.