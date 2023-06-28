Найденные в горах Калифорнии останки принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу

Euronews

24 июня туристы нашли останки в горах Сан-Гейбриел в окрестностях Лос-Анджелеса. После идентификации стало известно, что они принадлежат британскому актеру Джулиану Сэндсу. Он считался пропавшим без вести с 13 января, когда не вернулся из похода

Найденные останки в горах Сан-Гейбриел недалеко от Лос-Анджелеса были идентифицированы и принадлежат британскому актеру Джулиану Сэндсу.

Он считался пропавшим без вести с 13 января. Тогда в горах, куда в поход ушел актер, была плохая погода и угроза схода лавины.

Точная причина смерти устанавливается.

Сэндс снялся в десятках эпизодов на телевидении и в кино, начиная с 1980-х годов. Самой известной стала его роль в мелодраме "Комната с видом" в 1985 году, картина была удостоена пяти премий BAFTA, "Золотого глобуса" и трех "Оскаров".