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Конец сотрудничеству: Гарри и Меган расстались со Spotify

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Архив   -  Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Euronews

Многомиллионный контракт, заключенный герцогом и герцогиней Сассекскими со Spotify, как утверждается, разорван "по обоюдному согласию". СМИ считают, что это не так

Стриминговый сервис Spotify разорвал многомиллионный контракт с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Как сообщается, "по обоюдному согласию".

"Spotify и медиагруппа герцогов Сассекских - Archewell Audio решили расстаться", - заявил представитель принца и бывшей американской актрисы.

За три года вышел всего один сезон подкаста "Архетипы" с критикой стереотипов о женщинах в истории.

СМИ утверждают, что Spotify хотел большего результата от сотрудничества с парой. По другой версии, Гарри и Меган сами хотели сменить площадку для распространения медиапродукции.

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