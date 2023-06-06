Скончалась Аструд Жилберту, исполнительница хита Girl from Ipanema

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Легенда босса-нова, знаменитая бразильская певица умерла на 84-м году жизни

Певица Аструд Жилберту, исполнительница хита Girl From Ipanema и одна из ярких звезд жанра босса-нова, скончалась на 84-м году жизни.

Музыкант и соавтор Жилберту Пол Риччи сообщил о смерти певицы в социальных сетях. «Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией», — написал Риччи.

Аструд родилась в Бразилии в 1940 году и в 1959 году вышла замуж за музыканта Жуана Жилберту. В 1963 году вместе с ним она записала песню Girl From Ipanema в Нью-Йоркской студии. В оригинальной версии песни она пела дуэтом с мужем, получила небольшой гонорар и не была указана в выходных данных песни. После выхода песни без вокала Жуана в 1964 году трек стал хитом, вошел в топ-5 песен в США и топ-30 в Великобритании, получил «Грэмми» в номинации «Песня года». Жилберту была номинирована на премию в категории «Лучший женский вокал».