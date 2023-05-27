Французский режиссер Жюстин Трие получила "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Анатомия падения"

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Драма с Сандрой Хюллер и Свонн Арло рассказывает о семье, столкнувшейся с подозрительной смертью отца и последующим судебным разбирательством

На одном из крупнейших в мире фестиваль в течение 12 дней были показаны лучшие картины мирового кинематографа.

Председателем жюри в этом году был двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" шведский режиссер Рубен Эстлунд. Он и девять молодых актеров и режиссеров выьрали лучшую из 21 отобранных на кинофестиваль кинолент.

"Золотую пальмовую ветвь" в этом году получила драма французского режиссера Жюстин Трие за фильм "Анатомия падения"

В фильме снялись Сандра Хюллер и Свонн Арло. Картина рассказывает о немецкой писательницы, которую арестовывают по подозрению в убийстве её мужа, упавшего со скалы. Единственным свидетелем является незрячий сын пары Даниэль, который начинает сомневаться в невиновности матери.

Ранее претендентами на "Золотую пальмовую ветвь" считались два фильма: мелодрама "Банель и Адама" франко-сенегальского режиссёра, дебютантки Рамата-Тулай Сай, повествующая о жизни двух влюбленных в отдаленной сенегальской деревне. Картина была снята на языке фула с участием местных непрофессиональных актеров.

Вторым претендентом на награду называли - фильм Тодда Хайнса "Май, Декабрь". В картине снялись Натали Портман и Джулиана Мур.

В картине рассказывается о голливудской актрисе (Натали Портман), работая над ролью, пытается разобраться в скандальном романе педагога (Джулианна Мур) и несовершеннолетнего азиатско-американского ученика, который получил огласку 20 лет назад. Пара, у которой уже взрослые дети, впускают её в свой дом, но постепенно семейные отношения разлаживаются под давлением посторонней.

Почетные "Золотые пальмовые ветви" в рамках премии были вручены Майклу Дугласу и Харрисону Форду в день премьеры пятого сиквела приключений Индианы Джонса.