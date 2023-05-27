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Новости культуры

Французский режиссер Жюстин Трие получила "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Анатомия падения"

Французский режиссер Жюстин Трие получила "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Анатомия падения"
Авторское право  Vianney Le Caer/2023 Invision
 Euronews

Драма с Сандрой Хюллер и Свонн Арло рассказывает о семье, столкнувшейся с подозрительной смертью отца и последующим судебным разбирательством

На одном из крупнейших в мире фестиваль в течение 12 дней были показаны лучшие картины мирового кинематографа. 

Председателем жюри в этом году был двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви"  шведский режиссер Рубен Эстлунд. Он и девять молодых актеров и режиссеров выьрали лучшую из 21  отобранных на кинофестиваль кинолент.

"Золотую пальмовую ветвь" в этом году получила драма французского режиссера Жюстин Трие за фильм "Анатомия падения"

В фильме снялись Сандра Хюллер и Свонн Арло. Картина рассказывает о немецкой писательницы, которую арестовывают по подозрению в убийстве её мужа, упавшего со скалы. Единственным свидетелем является незрячий сын пары Даниэль, который начинает сомневаться в невиновности матери.

Ранее претендентами на "Золотую пальмовую ветвь"  считались два фильма: мелодрама  "Банель и Адама" франко-сенегальского режиссёра, дебютантки Рамата-Тулай Сай, повествующая о жизни двух влюбленных в отдаленной сенегальской деревне. Картина была снята на языке фула с участием местных непрофессиональных актеров.

Вторым претендентом на награду называли - фильм Тодда Хайнса "Май, Декабрь". В картине снялись Натали Портман и Джулиана Мур. 

В картине рассказывается о голливудской актрисе (Натали Портман), работая над ролью, пытается разобраться в скандальном романе педагога (Джулианна Мур) и несовершеннолетнего азиатско-американского ученика, который получил огласку 20 лет назад. Пара, у которой уже взрослые дети, впускают её в свой дом, но постепенно семейные отношения разлаживаются под давлением посторонней.

Почетные "Золотые пальмовые ветви" в рамках премии были вручены Майклу Дугласу и Харрисону Форду в день премьеры пятого сиквела приключений Индианы Джонса.

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