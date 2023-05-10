"Евровидение-2023": первый полуфинал завершён

Определились первые 10 финалистов международного песенного конкурса "Евровидение". Он проходит в Ливерпуле.
Тео Фаррант, Euronews:
"Привет, Европа! Говорит Ливерпуль. Здесь, в этом городе с культовой музыкальной историей проходит в этом году "Евровидение".
Великобритания принимает мероприятие от имени Украины, поэтому она осознаёт ответственность за то, чтобы это было празднование украинского культурного наследия".
Во вторник состоялся первый полуфинал, в котором приняли участие 15 исполнителей.
Прошли в финал 10 из них - это артисты из Хорватии, Моллдавии, Швейцарии, Норвегии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Финляндии.
Зрители делятся впечатлениями от первого полуфинала:
"Было много ярких моментов, мне понравились почти все. Это было потрясающе! От Хорватии до Латвии, которая не прошли квалификацию, но они были так хороши!"
"Сегодня моим фаворитом была Норвегия. Да, определенно".
"А мне больше понравилось это "ча-ча-ча". Да".
В финале в субботу за первое место будут бороться представители 26 стран.