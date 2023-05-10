"Евровидение-2023": первый полуфинал завершён

Определились первые 10 финалистов международного песенного конкурса "Евровидение". Он проходит в Ливерпуле.

Тео Фаррант, Euronews:

"Привет, Европа! Говорит Ливерпуль. Здесь, в этом городе с культовой музыкальной историей проходит в этом году "Евровидение".

Британская певица Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и британская актриса Ханна Уоддингэм представляют первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2023 PAUL ELLIS/AFP or licensors

Великобритания принимает мероприятие от имени Украины, поэтому она осознаёт ответственность за то, чтобы это было празднование украинского культурного наследия".

Во вторник состоялся первый полуфинал, в котором приняли участие 15 исполнителей.

Британская певица Рита Ора выступает во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года. PAUL ELLIS/AFP or licensors

Прошли в финал 10 из них - это артисты из Хорватии, Моллдавии, Швейцарии, Норвегии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Финляндии.

194 / 5 000 Résultats de traduction Résultat de traduction Певица и автор песен Mimicat (Португалия), выступает во время первого полуфинала Евровидение-2023 PAUL ELLIS/AFP or licensors

Зрители делятся впечатлениями от первого полуфинала:

"Было много ярких моментов, мне понравились почти все. Это было потрясающе! От Хорватии до Латвии, которая не прошли квалификацию, но они были так хороши!"

Группа Vesna (Чехия) во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2023 на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года. PAUL ELLIS/AFP or licensors

"Сегодня моим фаворитом была Норвегия. Да, определенно".

Певица Алессандра из Норвегии празднует результаты первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года. PAUL ELLIS/AFP or licensors

"А мне больше понравилось это "ча-ча-ча". Да".

Рэпер Каария из Финляндии выступает во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года. PAUL ELLIS/AFP or licensors

В финале в субботу за первое место будут бороться представители 26 стран.