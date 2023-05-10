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Новости культуры

"Евровидение-2023": первый полуфинал завершён

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Украинский певец Алеша во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение 2023" на M&S Bank Arena в Ливерпуле
Украинский певец Алеша во время первого полуфинала конкурса песни "Евровидение 2023" на M&S Bank Arena в Ливерпуле   -  Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян  & Тео Фаррант

Определились первые 10 финалистов международного песенного конкурса "Евровидение". Он проходит в Ливерпуле.

Тео Фаррант, Euronews:

"Привет, Европа! Говорит Ливерпуль. Здесь, в этом городе с культовой музыкальной историей проходит в этом году "Евровидение".

PAUL ELLIS/AFP or licensors
Британская певица Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и британская актриса Ханна Уоддингэм представляют первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2023PAUL ELLIS/AFP or licensors

Великобритания принимает мероприятие от имени Украины, поэтому она осознаёт ответственность за то, чтобы это было празднование украинского культурного наследия".

Во вторник состоялся первый полуфинал, в котором приняли участие 15 исполнителей. 

PAUL ELLIS/AFP or licensors
Британская певица Рита Ора выступает во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года.PAUL ELLIS/AFP or licensors

Прошли в финал 10 из них - это артисты из Хорватии, Моллдавии, Швейцарии, Норвегии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Финляндии. 

PAUL ELLIS/AFP or licensors
194 / 5 000 Résultats de traduction Résultat de traduction Певица и автор песен Mimicat (Португалия), выступает во время первого полуфинала Евровидение-2023PAUL ELLIS/AFP or licensors

Зрители делятся впечатлениями от первого полуфинала:

"Было много ярких моментов, мне понравились почти все. Это было потрясающе! От Хорватии до Латвии, которая не прошли квалификацию, но они были так хороши!"

PAUL ELLIS/AFP or licensors
Группа Vesna (Чехия) во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2023 на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года.PAUL ELLIS/AFP or licensors

"Сегодня моим фаворитом была Норвегия. Да, определенно".

PAUL ELLIS/AFP or licensors
Певица Алессандра из Норвегии празднует результаты первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года.PAUL ELLIS/AFP or licensors

"А мне больше понравилось это "ча-ча-ча". Да".

PAUL ELLIS/AFP or licensors
Рэпер Каария из Финляндии выступает во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» на M&S Bank Arena в Ливерпуле, северная Англия, 9 мая 2023 года.PAUL ELLIS/AFP or licensors

В финале в субботу за первое место будут бороться представители 26 стран.

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