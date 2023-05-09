Пять фактов о празднованиях Дня Победы в Европе

Европейские страны отмечают День победы во Второй мировой войне в Европе в разные даты. Кроме того, в разных государствах этот праздник имеет разные названия. Прочитайте пять фактов о празднованиях Дня Победы в ЕС.

1. День Победы отмечается в Европе в разные даты и называется по-разному

День Победы отмечается в более чем десятке европейских стран в мае, но в разные даты и под разными названиями.

Самые ранние торжества проходят в Дании и Нидерландах, где это государственный праздник, 5 мая. В обеих странах он известен как День освобождения. Норвегия отмечает День освобождения от фашизма 8 мая.

Эту же дату выбрали три страны Балтии, но они называют ее Днем памяти.

Во Франции День Победы 8 мая является государственным праздником. Великобритания выбрала ту же дату и назвала ее Днем Победы в Европе.

Парижане идут через Триумфальную арку на празднованиях Дня Победы 8 мая 1945 AP/AP1945

В Польше недавно перенесли дату празднований с 9 на 8 мая и с 2015 года празднуют Национальный день Победы. До этого они отмечали День Победы 9 мая, как и Россия.

Причина разницы в датах — политика. После самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля было совершенно ясно, что борьба не продлится долго. Лидер СССР Иосиф Сталин хотел принять только безоговорочную полную капитуляцию. Но западные союзники не желали воевать дальше: одной из причин этого было то, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль видел, что советская армия продвигается всё дальше на запад, пытаясь захватить больше территорий и нарушая демаркационные линии, прочерченные на Ялтинской конференции.

Когда Карл Дёниц, возглавивший Германию после смерти Гитлера, предложил частичную капитуляцию — на северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах, Черчилль немедленно согласился. Таким образом, 4 мая 1945 года произошла первичная капитуляция, подписанная со стороны союзников фельдмаршалом Бернардом Лоу Монтгомери. Она вступила в силу на следующий день.

Сталин был раздражен не только из-за известия о частичной капитуляции, но и потому, что видел, как немецкие войска ожесточенно сражаются с советскими на востоке, в то время как они же массово сдаются западным союзникам.

Советский лидер пришел в еще большую ярость, когда узнал, что 7 мая во французском Реймсе командующий генерал Эйзенхауэр принял безоговорочную капитуляцию всех немецких войск. Сталин настоял на проведении церемонии капитуляции в Берлине — сердце нацистской Германии — на следующий день. Она вступила в силу в 23:01 8 мая, когда в СССР уже наступило 9-е.

2. Этот день знаменует окончание Второй мировой войны в Европе, но не самой войны

После капитуляции нацистской Германии Европа вздохнула с облегчением, но это не означало окончания войны. Как сказал король Великобритании Георг VI в своей речи по радио, объявляя о победе Европы:

"Враг, который вверг всю Европу в войну, окончательно побежден. На Дальнем Востоке нам еще предстоит справиться с японцами, решительным и жестоким врагом".

Премьер-министр Великобритании и королевская семья на балконе Букингемского дворца AP/1945 AP

Союзные войска продолжали сражаться, и в конце того же месяца захватили Окинаву — последний остров перед материковой частью Японии. 6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через три дня — на Нагасаки. Япония официально капитулировала 14 августа, и Вторая мировая война закончилась. После европейских торжеств 8 мая жертвами конфликта стали еще миллионы людей.

Американские солдаты, сражающиеся на японском фронте, слушают новости о капитуляции Германии. 8 мая 1945 AP/AP1945

3. Несколько европейских стран никогда не праздновали окончание войны, потому что их страдания на этом не закончились

Для многих стран Восточной Европы, освобожденных советскими войсками от нацистской Германии, окончание войны ознаменовало начало новой, болезненной эры под советским влиянием. Большинство из них увидели, как советские войска покидают их землю, лишь спустя десятилетия, когда СССР уже был близок к распаду.

Окончание вооруженного конфликта также подготовило почву для последующих событий: распад альянса и недоверие, возникшее между западными и советскими лидерами, привели к созданию железного занавеса, разделившего Европу на восток и запад, и началу холодной войны между Западом и Советским Союзом.

Именно по этой причине некоторые европейские страны не празднуют окончание Второй мировой войны и даже не проводят церемонию в честь дня, положившего конец конфликту на континенте. Это также объясняет, почему Польша посчитала важным изменить дату празднования, чтобы она совпадала с западными странами, а не с Россией.

4. Два высокопоставленных немецких военных офицера, подписавших безоговорочную капитуляцию, были позже осуждены в Нюрнберге и казнены, а человек, сменивший Гитлера, получил 10 лет тюрьмы

Адмирал Карл Дёниц (командующий военно-морским флотом Германии в 1943-1945 годах) был назначен президентом Германии в соответствии с последней политической волей Гитлера. Одной из причин такого выбора могло быть то, что никто из офицеров ВМС не принимал участия в неудачной попытке убийства фюрера в июле 1944 года. Однако, по словам Дёница, его выбрали потому, что Гитлер считал "несомненным, что только разумный человек с честной репутацией моряка может заключить достойный мир".

Главной задачей Дёница было заставить как можно больше немецких солдат сдаться в плен западным войскам, а не Советам. Может показаться удивительным, что Дёниц — единственный лидер нацистской Германии, переживший войну, — был не казнен, а приговорен к 10 годам тюремного заключения. Он умер в возрасте 89 лет в 1980 году в небольшой деревне в Западной Германии.

Генерал-полковник Альфред Йодль, подписавший капитуляцию от имени Германии в Реймсе 7 мая, прожил не так долго. В Нюрнберге он был признан виновным в нескольких тяжких преступлениях, включая поддержку использования рабского труда в концентрационных лагерях и нападения на гражданское население России и Норвегии. Он был приговорен к смертной казни и казнен в Нюрнберге 16 октября 1946 года.

В тот же день был казнен фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Он был верховным главнокомандующим вооруженными силами Германии и подписал соглашение о капитуляции в Берлине. Хотя его роль была символической, во время Нюрнбергского процесса его признали соучастником массовых зверств и военных преступлений, совершенных от имени Третьего рейха, включая геноцид евреев.

Вильгельм Кейтель повернулся к Альфреду Йодлю во время Нюрнбергского процесса. В верхнем ряду сидит Карл Дёниц AP Photo

5. Не все немецкие войска были поставлены в известность о капитуляции, команда метеостанции сдалась судну охотников за тюленями в начале сентября

Новость о капитуляции дошла не до всех немецких войск. Были отдельные подразделения, которые продолжали сражаться в Норвегии и Дании, а команда одной из метеостанций официально сдалась лишь через несколько недель после того, как японцы официально сложили оружие.

Союзникам потребовалось время, чтобы освободить каждый уголок Европы. Например, Олдерни — самый изолированный и самый северный из Нормандских островов — был возвращен британскими солдатами 16 мая. Они не встретили никакого сопротивления со стороны немецких солдат на совершенно пустынном острове (местные жители были эвакуированы оттуда еще 30 июня 1940 года до прихода нацистов). В течение следующих семи месяцев британские солдаты и немецкие пленные совместно работали над подготовкой острова к возвращению населения, расчищая минные поля, отстраивая дома и восстанавливая церкви.

Британские и немецкие силы на острове Олдерни в мае 1945 Charles Brown

Дольше всех "служила" команда немецкой метеостанции на Нордаустландет, одном из самых отдаленных северных островов Шпицбергена в Норвегии. Она была создана в сентябре 1944 года под названием "Операция Хаудеген". Задачей 11 её участников была передача зашифрованных прогнозов погоды пять раз в день немецкому военно-морскому командованию в Тромсё. 8 мая 1945 года они получили сообщение от своих командиров о том, что Германия капитулировала и война закончилась. Среди прочих приказов им было велено уничтожить секретные документы, но не более того. После тщетных попыток вновь связаться со своей базой, они попытались передать свои координаты союзникам. В конце августа они получили ответ, и норвежский флот выслал к ним судно для охоты на тюленей, которое прибыло на станцию в ночь на 3 сентября. Норвежцы и немцы, которые были счастливы, что наконец-то смогли сдаться, разделили трапезу, во время которой немецкий командир передал свой табельный пистолет капитану судна. Эти 11 человек провели вместе три месяца в Тромсё, но в конце концов были разделены: одних отправили в Восточную Германию, а других — в Западную.