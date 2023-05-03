Русалка с пышными формами вызвала скандал на юге Италии

Euronews

В городе Монополи в итальянском регионе Апулия установили новую скульптуру — сидящую на берегу моря русалку. Статуя вызвала бурю критики в социальных сетях, так как многие посчитали её пышные формы слишком вызывающими.

В небольшом рыбацком городке Монополи в итальянском регионе Апулия установили скульптуру русалки под названием Il Mare (ит. — "Море"), которая вызвала бурную критику в социальных сетях из-за своей "чрезмерной провокационности".

Статуя находится на площади Риты Леви-Монтальчини, названной в честь итальянской ученой, которая в 1986 году получила Нобелевскую премию за работу в области нейробиологии и открытие факторов роста нервов.

Cкульптуру с пышными формами создали студенты художественной школы Луиджи Руссо в Монополи. Это одна из заказанных мэром работ в рамках проекта реконструкции города.

Некоторые посчитали статую "слишком провокационной", а один из пользователей Твиттера спросил: "Кто мог вдохновить на это? Ким Кардашьян?".

Другие увидели в русалке не вульгарность, а возможность для города заявить о себе. Один из местных жителей написал в Твиттере: "Монополи — во всех газетах из-за русалки с большой задницей, вот это мы даем!"

Актриса Тициана Скьяварелли, которая живет в столице региона Бари, написала в Фейсбуке, что её друг из Монополи "справедливо выразил недоумение по поводу этой "скульптуры". Он выглядит как русалка с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, каковой никогда не было у русалок. По крайней мере, ни у одной из тех, которых я знаю".

Хвосты скольких русалок актрисе удалось осмотреть, остается неизвестным.

Тициана Скьяварелли также подчеркнула, что у нее нет претензий к этому произведению искусства, но написала, что русалка ее "очень позабавила". "Кто знает, может быть, это станет еще одной достопримечательностью для туристов", — добавила она.

Скульптура Il Mare в итальянском Монополи Monopoli Times

Между тем, директор художественной школы Луиджи Руссо Адольф Марчиано заявил, что статуя — "дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами".

Марчиано рассказал The Guardian, что идея создания статуи русалки возникла у студентов после того, как мэр Монополи попросил их создать несколько скульптур для города, в том числе одну на морскую тему. Директор художественной школы отметил, что видит в этой работе реалистичное изображение женского тела.

"Вы видите по телевизору рекламу с очень худыми моделями, но русалка — это дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно у нас в стране. Было бы очень плохо, если бы мы показали худую женщину. Жаль, студенты искусства заслуживают похвалы, а не критики", — продолжил Адольф Марчиано.

Скульптура еще не была официально открыта.