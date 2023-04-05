Warner Bros. готовит новый сериал о Гарри Поттере

Как говорится, мы вас предупреждали...

В декабре мы сообщали, что Warner Bros. Discovery рассматривает возможность перезапуска рекордно популярной серии фильмов о Гарри Поттере с новым актерским составом.

Появились новые подробности, так как WBD, как сообщается, сейчас ведет переговоры о создании новой 7-сезонной телевизионной адаптации серии книг Дж.К. Роулинг для HBO Max.

Каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг Роулинг о Гарри Поттере, что открывает возможность для многолетней франшизы.

Переговоры находятся на предварительной стадии, и нет никаких новостей о том, согласилась ли Роулинг на участие в проекте. Как сообщается, присутствие автора необходимо, чтобы "гарантировать, что сериал будет соответствовать оригинальному материалу".

До свидания, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт: в новой серии "Гарри Поттера" за дело возьмется новый актерский состав Warner Bros.

Напомним, что франшиза собрала 25 миллиардов долларов дохода с 1997 года, и Warner Bros. собиралась искать новых поклонников, поскольку фэндом "Гарри Поттера" стареет. Еще предстоит выяснить, будут ли зрители готовы принять телесериал с новым актерским составом, учитывая споры вокруг Роулинг.

Высказывания Роулинг о трансгендерах вызвали скандал, многие обвинили ее в трансфобии. Игра "Наследие Хогвартса", выпущенная компанией Warner Bros. в феврале, была бойкотирована. Один стример Twitch начал сбор средств для благотворительной организации Mermaids, которая уже почти 30 лет оказывает поддержку трансгендерным, небинарным и гендерно разнообразным молодым людям и их семьям, попросив пожертвовать 56 евро, которые стоит игра, вместо того, чтобы ее покупать.

Больше информации о телешоу станет известно в ближайшее время - после презентации WBD, которая запланирована на 12 апреля. На ней будет представлена новая стратегия компании в области потокового вещания и новая платформа, которая объединит HBO Max и Discovery+.