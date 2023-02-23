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Новости культуры

Лондонский музей приобрел для постоянной экспозиции уникальный архив Дэвида Боуи

Костюм Зигги Стардаста наряду со многими другими экспонатами войдёт в коллекцию музея Виктории и Альберта
Костюм Зигги Стардаста наряду со многими другими экспонатами войдёт в коллекцию музея Виктории и Альберта   -  Авторское право  Joel Ryan/Joel Ryan/Invision/AP
 Глеб Шатуновский

Лондонский музей Виктории и Альберта объявил в четверг, что получил в дар от наследников Дэвида Боуи уникальный архив британского рок-музыканта и актера. Архив насчитывает более 80 тысяч единиц хранения - рукописные тексты песен, письма, ноты, костюмы, фотографии, музыкальные инструменты Боуи, его записные книжки и многое другое. Ожидается, что специальная постоянная экспозиция Дэвида Боуи в музее откроется в 2025 году.

Общий тираж альбомов Боуи составляет более 140 миллионов копий, а пять его пластинок вошли в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. Он также занимает 29-е место в рейтинге "ста величайших британцев".

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени.