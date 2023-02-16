У актера Брюса Уиллиса диагностирована деменция

У Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, объявила его семья в социальных сетях.

В заявлении на Instagram близкие американского актера выразили "глубочайшую благодарность (поклонникам) за проявления любви".

В заявлении также говорится, что лобно-височная деменция является наиболее распространенной формой деменции у людей моложе 60 лет (Уиллису сейчас 67).

"Сегодня не существует методов лечения этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшие годы эта ситуация изменится", заключают близкие Уиллиса.

Заявление о развитии его заболевания подписали нынешняя жена актера Эмма Хеминг Уиллис и бывшая - Деми Мур, - а также его дети Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин.

В марте 2022 г. Брюс Уиллис заявил о прекращении актерской карьеры после того, как у него была диагностирована афазия - заболевание, которое мешает человеку говорить и писать.

Афазия "влияет на его когнитивные способности", говорилось тогда в заявлении, также сделанном семьей актера в Instagram.

67-летний Уиллис наиболее известен исполнением роли Джона Макклейна в фильмах "Крепкий орешек", которые сделали его мировой звездой.