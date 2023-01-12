В Грузии учат искусству красивого и четкого письма

Ассоциация грузинской каллиграфии открыла школу, где обучают премудростям оформления знаков. Грузинская каллиграфия берет свое начало в 5 веке. На протяжении столетий она менялась и совершенствовалась. Существует три исторических формы грузинского художественного письма. Все они с с 2015 года признаны ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием.

Нестан Багаури, председатель Ассоциации грузинской каллиграфии: "На наш взгляд, грузинская школа каллиграфии привлечет большое внимание, потому что мы как народ всегда гордились своей литературой, военной историей, архитектурой и кухней. Наша сущность находит отражение в каллиграфии".

Каллиграфия – не просто красивое письмо, это такой же вид искусства, как рисование или пение. Это искусство будущего, а не прошлого, считает преподаватель Давид Майсурадзе:

"Очень простой, но в то же время гениальный способ визуализации произнесенного слова — письмо, каллиграфия же — идеальный вариант написанного слова. Каллиграфия в современном цифровом мире имеет еще большее значение, поскольку в настоящее время практически невозможно создать бренд без каллиграфии и топографии".

В школу уже записались 30 учеников: кто-то из них подал заявку из-за любви к грузинской каллиграфии, кто-то в связи со своей профессией.