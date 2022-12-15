Хуан Диего Флорес и Бенджамин Бернхейм раскывают секреты голоса тенора

Голос тенора - это феномен. Теноры - герои оперы и короли высоких си.

Хуан Диего Флорес, тенор: "Я думаю, что зрители любят высокие ноты, потому что они звенят в ушах и это возбуждает".

Ни один другой голос не вызывает такой реакции у зрителей. Это похоже на цирковой номер на канате.

Бенджамин Бернхейм, тенор: "Пари, которое мы заключаем на тенора, заключается в том, добьется ли он успеха?"

Такое давление требует стальных нервов.

Бенджамин Бернхейм: "Даже я, когда иду в оперу, я слушаю тенора, потому что я знаю, что на нас смотрят именно так - посмотрим, получится ли у него".

О том, как достичь высоких нот, расскажут два всемирно известных тенора.

Секреты голоса тенора

Это одна из самых высоких нот для тенора - пресловутое высокое си. Тенор - самый высокий мужской голос. Его вокальный диапазон обычно охватывает две октавы от си до си.

Всемирно известный тенор Бенджамин Бернхейм говорит, что на освоение техники уходят годы.

Бенджамин Бернхейм: "Тенор - это голос, которого не существует в природе. Чтобы его создать, требуется много терпения. Многие поклонники, многие люди, которые любят оперу, считают этот голос немного волшебным, потому что все остальные голоса - "естественные". Голос сопрано, который переходит на высокие ноты, это природный голос, в то время как тенор, это будто дополнительная задача, которая была добавлена. От теноров - особые ожидания".

Как же тенору удается петь от нижней до верхней границы своего диапазона, не переключаясь, казалось бы, с одной передачи на другую? Секрет называется пассаджио.

Бенджамин Бернхейм:_"Естественный голос тенора, как и естественный головной голос баритона, имеет определенный предел, и этот пассаж укажет, в какой момент нужно перейти на смешанный или на полный голос, чтобы грудной голос оставался до самого верха. _Сильный грудной голос.

Теперь я исполню ту же фразу смешанным голосом. Смешанный голос - это голос, который связан и с грудным, и с головным голосом. Найти баланс - это целое искусство. Этот пассаж - естественный предел, это небо. А за ним - космос".

Но что на самом деле происходит внутри организма, когда тенор поет в верхнем регистре?

В Зальцбурге студент-тенор Иван проходит магнитно-резонансную томографию, чтобы увидеть то, что мы никогда не видим - огромные физические нагрузки.

Николаус Майр, главный радиолог, Диагностический центр Зальцбурга: _"Вы считаете до 7 секунд, а затем держите ноту столько, сколько сможете._Все начинается с диафрагмы. Должно быть давление, исходящее из грудной клетки. Легкие сокращаются. Также работают мышцы горла.

Вы можете видеть, как язык поднимается, гортань напрягается, и здесь вы можете видеть, как воздух выходит, чтобы произвести звук".

Иван Санчес Агила, студент-тенор, Университет Моцартеум Зальцбург:"Так было очень трудно петь, потому что это очень громко. Нужно также хорошо дышать мышцами, чтобы долго удерживать звук, даже когда лежишь. Было интересно это узнать".

Николаус Майр: "Таким образом, весь этот механизм, который мы наблюдали, можно описать как пик производительности человеческого организма. Именно мозговые функции позволяют управлять всеми мышцами так, чтобы получилась одна точная нота. Это поразительно".

Есть еще одна причина, по которой голос тенора резонирует в нас, говорит отоларинголог Зальцбургского фестиваля.

Йозеф Шлемихер-Тир, отоларинголог: "У тенора есть особенность издавать особый кластер обертонов. Это есть у всех певцов, но у тенора это особенно выражено в районе 3000 герц.

Но что тогда происходит с аудиторией?

Эта концентрация энергии, кластер, задевает особую чувствительность уха, потому что там 3000 герц воспринимаются особенно хорошо. Вот откуда это ощущение: оно посылает мурашки по позвоночнику. У меня мурашки по коже, когда достигается эта точка, этот взрыв. А потом люди встают и сходят с ума".

Искусство современного тенорового вокала берет свое начало в Италии. Именно Джоаккино Россини вывел голос тенора в центр внимания.

Один из величайших теноров современности Хуан Диего Флорес имеет особую связь с итальянским композитором.

Хуан Диего Флорес: "До Россини главными звездами оперы были сопрано и кастраты. Но когда пришел Россини, кастраты были упразднены. Поэтому он отдал звездные партии тем, кто был похож на голос кастрата, - тенорам и меццо-сопрано".

В 1831 году во время исполнения оперы Россини "Вильгельм Телль" произошла сенсация: французский тенор Жильбер Дюпре поразил публику своим революционным исполнением высокого си.

Хуан Диего Флорес:"Дюпре был в Италии, репетировал в гримерке и пробовал эти высокие ноты. И вот в гримерке он полным голосом берет это высокое си. И он поражен этим звуком. И он хочет сохранить его. Он хочет петь так же. И он делает это. И все говорят: "Ого, что это такое?" Так он стал отцом высокого си, каким мы его знаем сегодня".

Тогда родилась мировая суперзвезда.

Хуан Диего Флорес: "Он действительно был первым тенором, который пел для большого количества людей, для арен. И у всех в мире дома был диск Энрико Карузо. Он был настолько знаменит".

Искрометные и умопомрачительные вокальные фейерверки - особенность опер Россини, среди которых "Граф Ори".

Хуан Диего Флорес готовится к эпическому выступлению.

Хуан Диего Флорес: "Итак, это первое высокое си в опере. И она полна высоких си. Одну за другой, одну за другой. И вы должны петь - да, да, да...

На высокое си нужно решиться заранее. Ты должен подумать, а потом сделать это.

Пристрастились к овациям? Конечно, приятно, когда тебе аплодируют стоя. А зрители, когда ты выходишь, они встают и идут, вот так, это, конечно, здорово. Но я всегда был очень строг к себе, очень самокритичен. Я по-прежнему записываю репетиции и слушаю их потом. В последнее время я начал ставить галочки в партитуре, когда у меня что-то получалось. Так что я думаю, что нужно иметь хороший баланс".

Бенджамин Бернхейм: "Всегда задают вопрос - как вы это делаете, как вам удается держать эти ноты? Вы наблюдаете, смотрите на других. Нужно прыгнуть в пустоту, в неизвестность, а затем расправить крылья и полететь".

Хуан Диего Флорес: "Я не думаю, что вы обязаны иметь высокое си - вы должны быть хорошим певцом. Для меня важно, чтобы певец меня тронул. Лучшие певцы - это те, которые заставляют вас что-то почувствовать".