Европейскую кинопремию присудили украинским кинематографистам

На церемонии вручения Европейской кинопремии в Рейкьявике украинские кинематографисты были удостоены общей награды от фонда культурной поддержки Совета Европы Eurimages. Это важный сигнал для молодой киноиндустрии, которая в настоящее время переживает период подъёма, но серьёзно пострадала от войны.

Некоторые украинские кинопродюсеры оказались на фронте, они рискуют жизнью, защищая Украину. Своих коллег на церемонии представляла Юлия Синкевич, бывший директор Одесского кинофестиваля:

«Для меня большая честь представлять здесь всех украинских продюсеров и получить эту награду в такие тяжёлые, трагические времена, которые переживает Украина».

Большинство продюсеров, работающих в Украине, не стали уезжать за границу с началом полномасштабного российского вторжения. На Европейскую кинопремию были номинированы несколько украинских фильмов, созданных ими, как художественных, так и документальных.

Среди них – лента «Мариуполис 2» литовца Мантаса Кведаравичюса, захваченного россиянами и убитого после побега весной недалеко от Мариуполя. Он посмертно получил приз за лучший документальный фильм.

Премию за Мантаса Кведаравичуса получила его дочь Тея:

«Режиссер этого фильма, мой отец, не может присутствовать здесь сегодня, поэтому мы просто хотим сказать, как я горжусь им. Он потерял жизнь, проявляя такую самоотверженность, на которую большинство из нас не может и надеяться, доставляя лекарства людям. Мне очень повезло, что в моей жизни был такой замечательный человек».

Это фильм-погружение в хаос, который охватил украинский город с горсткой выживших. Кведаравичюс снимал его как продолжение картины «Мариуполь» 2014 г. – о том, что переживали украинцы в начале войны в Донбассе. «Мариуполис 2» был завершен уже после смерти режиссера его невестой. Ленту показали на Каннском кинофестивале.

Юлия Синкевич рассказала Euronews о том, как работают теперь украинские кинематографисты:

«Режиссеры и творческие люди на самом деле реагируют на происходящее по-разному. У некоторых есть достаточно творческих сил, чтобы двигаться дальше, создавать новые истории и фильмы, а некоторые совершенно демотивированы, застряли посреди чего-то и вынуждены бороться за свое физическое выживание».

По словам Дарьи Бассель, быть продюсером в Украине сейчас очень сложно: «Я бы не хотела, чтобы кто-либо из моих европейских коллег оказался в таком положении и в такой ситуации».

Дарья Бассель – продюсер украинско-чешского фильма «Видение бабочки», представленного в рамках официального отбора на последнем Каннском кинофестивале. Это история об украинской разведчице с позывным «Бабочка», героине войны, пережившей плен и изнасилованние русскими военными в Донбассе, – ещё одно напоминание о том, что война в Украине идёт уже более восьми лет.