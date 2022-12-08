"Экологичный" Праздник света в Лионе

Иллюминация, видео - и световые инсталляции... На улицах, площадях и в парках Лиона снова поселяется магия Праздника света. Как и каждый год, с 8 по 11 декабря, в третьем по величине городе Франции ждут до двух миллионов туристов.
Цель этого праздника - сделать спектакль доступным для каждого, говорит мэр Грегори Дусе.
Среди представленных инсталляций выделяется UNICODE光3D - установленный на площади Луи Праделя,рядом с префектурой и оперой куб, приглашение поиграть в пинг-понг со светодиодными шариками. На его сборку ушло четыре месяца, после Лиона инсталляция отправится в мировое турне.
"С четверга по воскресенье света и звука в Лионе будет хоть отбавляй,- передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews Патрисия Тавареш. - Город загорается на четыре дня волшебными огнями: с наступлением ночи исторические памятники, общественные здания и парки становятся холстом для световых произведений искусства".