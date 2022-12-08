"Экологичный" Праздник света в Лионе

Иллюминация, видео - и световые инсталляции... На улицах, площадях и в парках Лиона снова поселяется магия Праздника света. Как и каждый год, с 8 по 11 декабря, в третьем по величине городе Франции ждут до двух миллионов туристов.

Цель этого праздника - сделать спектакль доступным для каждого, говорит мэр Грегори Дусе.

Мы хотели, как и в прошлом году, сделать праздник открытым и доступным семьям и прежде всего детям. Праздник будет более интерактивным, так как впервые 4 проекта созданы с участием обитателей данного квартала. И наконец, мы хотели бы, чтобы праздник прошёл под знаком экологической ответственности: все произведения выполнены на основе светодиодов, то есть их энергопотребление крайне незначительно Грегори Дусе мэр Лиона

Среди представленных инсталляций выделяется UNICODE光3D - установленный на площади Луи Праделя,рядом с префектурой и оперой куб, приглашение поиграть в пинг-понг со светодиодными шариками. На его сборку ушло четыре месяца, после Лиона инсталляция отправится в мировое турне.

Идея родилась в детской игре, с мячика для пинг-понга. Обычная, банальная игра превратилась с помощью электронной сборки в пикселированный экран. Это похоже на концепцию Вавилонской башни с бесконечным множеством языков и объединено с компьютерной системой Unicode, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира Фред Сапе-Триумф художник видео-арта

"С четверга по воскресенье света и звука в Лионе будет хоть отбавляй,- передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews Патрисия Тавареш. - Город загорается на четыре дня волшебными огнями: с наступлением ночи исторические памятники, общественные здания и парки становятся холстом для световых произведений искусства".