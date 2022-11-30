Звёзды мирового джаза на берегу Каспия

Каждую осень столица Азербайджана в течение нескольких дней живёт в ритме джаза. 17-й Бакинский джазовый фестиваль порадовал гостей эклектичной программой, в которой переплелись разные музыкальные традиции и влияния.

В этом году среди звёздных участников, съехавшихся на побережье Каспия со всего мира, был известный израильский композитор и барабанщик Йогев Шетрит. В творчестве музыканта и его группы современный джаз черпает вдохновение в мелодиях и ритмах Северной Африки и всего Средиземноморья. Слишком пикантная смесь? Только не для искушённой бакинской публики.

"Сегодня мы исполним инструментальные произведения из моих альбомов "New Path" и "Serenity". А также композицию из репертуара Азизы Мустафазаде, это своеобразный трибьют – дань уважения культуре Азербайджана", – говорит музыкант.

<a href="https://yogevshetrit.bandcamp.com/album/serenity-yogev-shetrit-trio">Serenity - Yogev Shetrit Trio by Yogev Shetrit</a>

Ярким событием фестиваля стал также концерт "Стамбульского квартета Михаэля Шифеля".

Профессор джазового вокала впервые заинтересовался экспериментальной музыкой и джазовой сценой немецкой столицы после падения Берлинской стены. С тех пор Шифель работал над многими сольными и групповыми проектами, он рассказал нам о коллективе, с которым он приехал на фестиваль в Баку.

Я познакомился с музыкантами "Стамбульского квартета" несколько лет назад, когда был на творческой резиденции в городе на Босфоре. Все мы из разных стран. Двое участников коллектива – турки, один – грек, сам я из Германии. Так что это мультикультурный проект. Музыка, которую мы играем, навеяна воспоминаниями, впечатлениями от Стамбула. Михаэль Шифель Джазовый вокалист

Фестиваль в Баку – время ярких дуэтов. В этом году на сцене блистали итальянский джазовый гитарист Федерико Касагранде и трубач Фульвио Сигурта.

"Мы познакомились с Фульвио пятнадцать лет назад, с тех пор мы неразлучны на сцене. Гитара обыгрывает гармоническую составляющую пьес, а труба – отвечает за мелодию, так что нам было суждено работать в дуэте! Мы оба писали музыку на протяжении долгих лет, – музыку самую разную, – мы не переставали расти и экспериментировать вместе", – поделился с Euronews Федерико Касагранде.

История джаза в Азербайджане началась на заре XX века: Баку переживал нефтяной бум, и сюда устремились иностранцы. Высокое музыкальное искусство, глубоко проникшее в культуру страны, остается популярным и по сей день.