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Cult

Rendez-vous: культурные события в Европе

Выставка в Британском музее
Выставка в Британском музее   -   Авторское право  AMIR MAKAR/AFP
 Ирина Шелудкова

Археология

В Британском музее открылась выставка, рассказывающая о долгом процессе расшифровки египетских иероглифов. В центре внимания — знаменитый Розеттский камень. 

Благодарственную надпись на фрагменте большой каменной стелы, найденной недалеко от Александрии, ровно 200 лет назад прочитал французский ученый Жан-Франсуа Шампольон. Благодаря этому открытию тогда началось активное изучение египетской иероглифической письменности. Англичане  получили этот артефакт в свою собственность от потерпевших поражение французов. Сегодня египтологи просят вернуть Розеттский камень на родину. 

Кинофестиваль

В Берлине проходит пятый международный кинофестиваль, посвященный правам человека. 

В этом году тема фестиваля — "Пересечение красных линий". 

Вопросы гендерного равенства, последствия глобального изменения климата, забытые вооруженные конфликты, защита детей — программа кинофестиваля предлагает обширный список участников и работ.  Некоторые режиссеры проведут встречи со зрителями. 

Современное искусство

Художественный Музей Унтерлинден во французском Кальмаре представляет работы художница Фабьен Вердье. В своем творчестве она сравнивает последний путь человека и звезд в космическом пространстве. В своей инсталляции под названием "Радуги" художница размышляет о тайне смерти и дальнейшей трансформации. 