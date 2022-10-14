Rendez-vous: культурные события в Европе

Археология

В Британском музее открылась выставка, рассказывающая о долгом процессе расшифровки египетских иероглифов. В центре внимания — знаменитый Розеттский камень.

Благодарственную надпись на фрагменте большой каменной стелы, найденной недалеко от Александрии, ровно 200 лет назад прочитал французский ученый Жан-Франсуа Шампольон. Благодаря этому открытию тогда началось активное изучение египетской иероглифической письменности. Англичане получили этот артефакт в свою собственность от потерпевших поражение французов. Сегодня египтологи просят вернуть Розеттский камень на родину.

Кинофестиваль

В Берлине проходит пятый международный кинофестиваль, посвященный правам человека.

В этом году тема фестиваля — "Пересечение красных линий".

Вопросы гендерного равенства, последствия глобального изменения климата, забытые вооруженные конфликты, защита детей — программа кинофестиваля предлагает обширный список участников и работ. Некоторые режиссеры проведут встречи со зрителями.

Современное искусство

Художественный Музей Унтерлинден во французском Кальмаре представляет работы художница Фабьен Вердье. В своем творчестве она сравнивает последний путь человека и звезд в космическом пространстве. В своей инсталляции под названием "Радуги" художница размышляет о тайне смерти и дальнейшей трансформации.