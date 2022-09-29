На Западном фронте снова без перемен

Новую экранизацию классики немецкого антивоенного романа начала ХХ века показали на Цюрихском кинофестивале. По мнению автора, немецкого режиссера и сценариста Эдварда Бергера, "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка - с начала вторжения России в Украину - звучит как никогда актуально.
Повествование о потерянном поколении, которое из-за полученных на Первой мировой телесных и душевных травм уже не может устроиться в гражданской жизни, приобретает особое звучание и дело здесь не только в спецэффектах .
Съёмки начались в 2021 году, тогда никто не думал о войне. Но очень скоро реальность стала подражать искусству, как то часто бывает.
Первая американская экранизация Льюиса Майлстоуна 1930 годаудостоилась двух "Оскаров" как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Новая версия "На Западном фронте без перемен" - кандидат от Германии в гонке за "Оскар" как лучший иностранный фильм. Лента Он выйдет на экраны в конце октября на стриминговом сервисе Neflix.