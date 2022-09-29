На Западном фронте снова без перемен

Новую экранизацию классики немецкого антивоенного романа начала ХХ века показали на Цюрихском кинофестивале. По мнению автора, немецкого режиссера и сценариста Эдварда Бергера, "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка - с начала вторжения России в Украину - звучит как никогда актуально.

Повествование о потерянном поколении, которое из-за полученных на Первой мировой телесных и душевных травм уже не может устроиться в гражданской жизни, приобретает особое звучание и дело здесь не только в спецэффектах .

Это военный и даже, я бы сказал, антивоенный фильм, который выделяется тем, что берёт на себя смелость пересказать эту историю, но не быть ремейком оригинального фильма. Он берёт на вооружение роман, но рассказывает что-то другое, чего нет в книге. Так что зритель откроет для себя много нового Даниэль Брюль актёр

Съёмки начались в 2021 году, тогда никто не думал о войне. Но очень скоро реальность стала подражать искусству, как то часто бывает.

Мы начали этот фильм два с половиной года назад, когда почувствовали, что националистический дискурс или националистический язык вернулся через Brexit, через Джонсона, через Трампа, через Орбана. И нам показалось, что пришло время снова напомнить, что Старая Европа, которая обеспечивала мир между соседями в течение 70 лет, помогала расти Европе как континенту, возможно, не так уж плоха и что её стоит сохранить... Эдвард Бергер режиссёр и сценарист

Первая американская экранизация Льюиса Майлстоуна 1930 годаудостоилась двух "Оскаров" как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Новая версия "На Западном фронте без перемен" - кандидат от Германии в гонке за "Оскар" как лучший иностранный фильм. Лента Он выйдет на экраны в конце октября на стриминговом сервисе Neflix.