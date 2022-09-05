English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости культуры

Украинский фотограф Евгений Малолетка получил престижную награду Visa d'or News

Украинский фотограф Евгений Малолетка показал миру братские могилы в Мариуполе.
Украинский фотограф Евгений Малолетка показал миру братские могилы в Мариуполе.   -   Авторское право  AP Photo/ Evgeniy Maloletka
 Euronews

Лауреатом одно из самых престижных наград в области фотожурналистики — "Золотой визы новостей" (Visa d'or News)  —  в этом году стал украинский фотограф Евгений Малолетка за свою работу в осажденном Мариуполе. 

Евгений Малолетка и его украинский коллега Мстислав Чернов были первыми журналистами, попавшими в Мариуполь 23 февраля по заданию информационного агенства Associated Press и последними, покинувшими город 15 марта.

По словам Евгения Малолетки, 20 дней в Мариуполе для него превратились в один бесконечный день, который все время становился хуже. 

"Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы показываете такую важную работу народу Франции и всему миру, эта награда досталась не лично мне, я посвящаю ее всему украинскому народу", — сказал фотограф. 

Евгений Малолетка показал миру страдания мирных жителей, разрушения объектов гражданской инфраструктуры, нападение на роддом и братские могилы в Мариуполе.

Жюри 34-го международного фестиваля фотожурналистики Visa pour l’image во французском Перпиньяне отметило работы нескольких фотокорреспондентов, освещающих войну в Украине.