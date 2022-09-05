Украинский фотограф Евгений Малолетка получил престижную награду Visa d'or News

Лауреатом одно из самых престижных наград в области фотожурналистики — "Золотой визы новостей" (Visa d'or News) — в этом году стал украинский фотограф Евгений Малолетка за свою работу в осажденном Мариуполе.

Евгений Малолетка и его украинский коллега Мстислав Чернов были первыми журналистами, попавшими в Мариуполь 23 февраля по заданию информационного агенства Associated Press и последними, покинувшими город 15 марта.

По словам Евгения Малолетки, 20 дней в Мариуполе для него превратились в один бесконечный день, который все время становился хуже.

"Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы показываете такую важную работу народу Франции и всему миру, эта награда досталась не лично мне, я посвящаю ее всему украинскому народу", — сказал фотограф.

Евгений Малолетка показал миру страдания мирных жителей, разрушения объектов гражданской инфраструктуры, нападение на роддом и братские могилы в Мариуполе.

Жюри 34-го международного фестиваля фотожурналистики Visa pour l’image во французском Перпиньяне отметило работы нескольких фотокорреспондентов, освещающих войну в Украине.