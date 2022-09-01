Венецианский кинофестиваль принимает американских академиков

В Венеции начал работу международный кинофестиваль. Форум впервые посещает официальная делегация Американской киноакадемии, что подчеркивает особую связь фестиваля с американским кинематографом. В нынешнем году и президентом жюри стала американская актриса, обладательница "Оскара" Джулианна Мур. Примечательно, что ныне и среди членов Американской академии кинематографических искусств и наук немало иностранцев, в том числе европейцев.

Билл Крамер, гендиректор Академии кинематографических искусств и наук: "Это новый этап для Академии, и мы будем уделять гораздо больше внимания международному аспекту; и создателям фильмов и другим участникам".

Эту международную открытость символизируют сразу несколько фильмов. В их числе "Кости и все такое" итальянского режиссера Луки Гуаданьино, снова снявшего в своей картине франко-американского актера Тимоти Шаломе. Гуаданьи́но и Шаломе - члены Американской киноакадемии. Лента "Кости" претендует на "Золотого льва".

Билл Крамер, гендиректор Академии кинематографических искусств и наук: "Мне нравится подборка фильмов в Венеции, поскольку это олицетворяет мировое кино, и мы этому очень рады".

Кинематограф пересекает границы стран и континентов. Европа не отстает.... В официальном конкурсе участвует франко-итальянский фильм "Безграничность" с испанской актрисой Пенелопой Крус в главной роли.

Одна из проблем, с которой сталкивается индустрия - продвижение фильмов.

Билл Крамер, гендиректор Академии кинематографических искусств и наук: "Для нас очень важны кинотеатры. Мы понимаем, что люди смотрят фильмы на онлайн-платформах, но нам также нужны кино-релизы. На это тоже есть большой спрос, и я полагаю, что мы продолжим это делать. Но мы должны помнить, что живем в мире, где онлайн-просмотр также очень важен. Я думаю, что и то, и другое может сосуществовать".

Стриминговый гигант Netflix представляет на фестивале в Венеции несколько проектов. Среди них "Белый шум" с Адамом Драйвером в главной роли и долгожданный биографический фильм о Мэрилин Монро "Блондинка" с кубинской актрисой Аной де Армас. Лента будет доступна на Netflix с 28 сентября.