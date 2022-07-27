В Зальцбурге открылся Летний фестиваль

В Зальцбурге открылся ежегодный Летний музыкальный фестиваль - один из крупнейших и самых известных в Европе. После двух лет пандемии и потрясений он постепенно возвращается в былую форму. В этом году фестиваль не остался в стороне от политики в связи с военным вторжением России в Украину. На официальном открытии присутствовал президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Новый президент фестиваля Кристина Хаммер напомнила о важной роли искусства и культуры.

Кристина Хаммер, президент Зальцбургского фестиваля:"Нам нужно искусство. Искусство не только для удовольствия, но и для того, чтобы побудить нас к дискуссии. Оно движет нами, потрясает нас. Оно учит толерантности и открывает нам глаза на других".

Выступление главы государства на церемонии также было очень серьезным.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии:"Мы должны сделать себя и наше энергоснабжение независимыми. Как можно быстрее - вместе с нашими европейскими и международными партнерами. Мы не должны допустить, чтобы наша экономическая мощь была безвозвратно подорвана. И мы не должны допустить, чтобы наши граждане замерзали зимой".

В качестве отправной точки фестиваля, который продлится до 31 августа, художественный руководитель Маркус Хинтерхойзер выбрал "Божественную комедию" Данте.