Под знаком гламура и политики открылся 75-й Каннский кинофестиваль

Под знаком гламура и политики открылся во вторник в Каннах 75-й кинофестиваль. По красной ковровой дорожке прошли мировые, европейские и французские звёзды: Эва Лонгория, Джулиана Мур, Росси де Пальма, Анн Парильо, режиссеры - итальянец Марко Беллоккьо и американец Форест Уитакер, которому в Каннах вручат Пальмовую ветвь за заслуги перед кинематографом. В этом году американский актер, режиссер и продюсер привез на фестиваль фильм о Южном Судане.

Забыть о политике, пусть и на время киносмотра, не получится. Накануне открытия руководство фестиваля и жюри во главе с Венсаном Линдоном озвучило свою позицию: официальным делегациям и СМИ из России в Каннах нет места, при этом голоса оппозиции, в частности Кирилла Серебренникова, прозвучат. Ленту живущего в настоящее время в Берлине российского режиссера "Жена Чайковского" покажут в среду.

Сюрпризом церемонии открытия стало выступление по видеосвязи президента Украины, которому зал устроил овацию стоя. "Нам нужен новый Чаплин, который докажет, что кино не молчит" перед лицом войны, - заявил Владимир Зеленский. "Не отчаивайтесь, ненависть в конце концов исчезнет, а диктаторы умрут", - добавил он.

Ну а фильмом открытия организаторы выбрали зомби-комедию Мишеля Хазанавичуса с Беренис Бежо в главной роли. Изначально картина называлась "Z", но по просьбе украинской стороны была переименована в "Режьте!"

"Каннский фестиваль этим торжественным открытием отмечает свое 75-летие, - передаёт с места событий наш специальный корреспондент Фредерик Понсар, - доказывая скептикам, что кино - вечно молодое искусство. В течение 12 дней по набережной Круазетт пройдут мировые звёзды, здесь покажут срез сегодняшнего кинематографа и его творческих поисков, которые - как мы знаем - неизменно отражают реальное состояние мира".