На Берлинале раздали "медведей"

На 72-м Берлинском кинофестивале вручили главные призы. В этом году на премию "Золотой медведь" претендовали 18 фильмов из 15 стран. Победителем стала испанка Карла Симон с семейной драмой "Алькаррас". Фильм рассказывает о трудностях каталонской семьи Соле. Их привычный уклад жизни резко меняется, когда становится известно, что их плантацию персиковых деревьев собираются вырубить, чтобы установить солнечные батареи.

Режиссер создавала фильм, используя автопортрет собственной семьи, которая также выращивает персики в каталонской деревне. В картине снялись непрофессиональные актеры.

"Фильм не заканчивается хэппи-эндом, потому что заниматься семейным фермерство в наше время очень сложно. Но картина не только об этом, она о семье и о том, как важно заботиться друг о друге, быть вместе во время кризиса", — утверждает победительница.

Лучшим режиссёром назвали француженку Клер Дени. Жюри отметило ее за картину "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош, Венсаном Линдоном и Грегуаром Коленом. Фильм рассказывает о любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах.

"Я решила снять в фильме именно этих актёров, потому что не я, а они режиссируют фильм. В этом что-то есть. Они мне были нужны, и я люблю этих актеров", — говорит Клер.

Немецкая актриса турецкого происхождения Мельтем Каптан, исполнившая главную роль в фильме "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" режиссера Андреаса Дрезена стала обладательницей "Серебряного медведя" как лучшая актриса:

"Я посвятила эту награду своей героине и всем матерям, любовь которых безгранична. Большое спасибо".

Политическая комедия "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" привела в восторг зрителей фестиваля. Главная героиня фильма турчанка, живущая в Германии, её сын оказывается узником Гуантанамо. Однако, благодаря помощи адвоката удается добиться его освобождения.