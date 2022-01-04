Номинанты премии Lux

Европейская киноакадемия объявила номинантов этого года на престижную премию LUX, учреждённую при содействии Европарламента в сентябре позапрошлого года. Отобраны были три ленты: «Побег», «Камо грядеши, Аида?» и «Великая свобода».

Все они будут снабжены субтитрами на 24 языках Евросоюза и будут демонстрироваться здесь в кинотеатрах с середины марта до середины мая.

Уже сейчас все три картины можно увидеть на сайте www.luxaward.eu, где также можно поддержать наиболее понравившуюся из них. Победитель будет определён по итогам голосования зрителей и депутатов Европарламента.

Среди отобранных фильмов – документальная анимационная лента «Побег», уже получившая множество призов. Она посвящена истории афганского беженца, который ещё ребёнком остаётся совсем один и попадает в Данию.

Боснийский фильм «Камо грядеши, Аида?» также получил недавно три европейские награды. Действие происходит в Сребренице летом 1995 года. Главная героиня, Аида, работает переводчиком при миротворческих силах.

Третий номинант – «Великая свобода», получившая премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Действие разворачивается в послевоенной Германии. Главный герой попал в тюрьму за то, что был геем, и оказывается в одной камере с человеком, осуждённым за убийство.

Победитель будет объявлен в ходе церемонии, которая пройдёт в Европарламенте 8 июня.