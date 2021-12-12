Европейская киноакадемия назвала лауреатов ежегодной премии

Военная драма "Куда ты идешь, Аида?" боснийского режиссера Ясмилы Жбанич удостоена "европейского оскара". Лауреатов ежегодной премии Европейской киноакадемии объявили на виртуальной церемонии в Берлине. Сербская актриса Ясна Джуричич за работу в победившем фильм получила приз за лучшую женскую роль.

В прошлом году лента была номинирована на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Она рассказывает о переводчице ООН, которая пытается спасти мужа и сыновей после захвата Сребреницы во время боснийской войны в 1995 году. Свыше 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман погибли в результате нападения сербских подразделений.

Этот фильм посвящен женщинам и матерям Сребреницы, их убитым сыновьям, мужьям, отцам. Три поколения мужчин были уничтожены за их имена. Женщины Сребриницы находят возможность построить мир в абсолютно разрушенной стране. Женщинам всегда приходится решать проблемы, созданные мужчинами. Я посвящаю эту награду женщинам Сребриницы и нашим матерям, которые научили нас превращать разрушение в любовь Ясмила Жбанич режиссёр

Картина "Куда ты идешь, Аида?" также получила приз в категории "Лучший режиссёр". В создании ленты принимали участие сразу нескольких стран. Победителей определили по результатам голосования более 4200 европейских режиссёров, являющихся членами киноакадемии.

В номинации "Лучший актёр" награда досталась Энтони Хопкинсу за роль в фильме "Отец" французского режиссера Флориана Зеллера.

Ещё одним триумфатором премии стала документальный мультфильм "Побег" датского режиссер Йонаса Поэра Расмуссена. Она отмечен в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший анимационный фильм". Картина уже получила награды в США на кинофестивале "Сандэнс" и во Франции на Фестивали анимации в Анси.

Фильм рассказывает об истории мужчины по имени Амин, который вот-вот должен жениться и поэтому решается раскрыть тайну из своего прошлого: в 1980-х годах будучи ребёнком он бежал из Афганистана в Данию и спустя много лет делится правдой о своем путешествии и борьбе за свободу.