В Египте открылась Аллея сфинксов

Гала-концерт, грандиозное шоу и красочный салют. В Египте после многолетней реставрации отпраздновали открытие древней Аллеи сфинксов, протянувшейся между Карнакским и Луксорским храмами. Здесь на мощеной дороге расположились 1200 статуй сфинксов.

Ученые считают, что аллея длиной 2 700 метров была построена преимущественно в период правления 18-й династии фараонов (примерно в XVI веке до н. э.). Когда-то она служила местом торжественных шествий. Свой законченный облик аллея приняла IV веке до н. э.

С течением времени многие статуи были либо повреждены, либо исчезли под толщей песка. Реставрировать памятник древней архитектуры начали в сороковых годах прошлого века. Тогда была найдена и восстановлена часть статуй. Масштабные работы начались в 2010 году.

Спустя одиннадцать лет Аллее сфинксов вернули первоначальный исторический облик. Власти Египта надеются, что открытие этого исторического комплекса привлечет в страну еще большее туристов.