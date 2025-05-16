Трамп завершил турне по Ближнему Востоку сделкой с ОАЭ на $200 млрд

By Tina Teng

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В ходе турне по странам Персидского залива президент США Дональд Трамп заключил с ОАЭ сделки на $200 млрд, сообщил Белый дом. Это инвестиции в авиацию, энергетику и другие промышленные отрасли, а также в разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).

В Саудовской Аравии американский президент заключил сделки на $600 млрд, в Катаре — на $243 млрд. Таким образом он завершил поездку по Ближнему Востоку с инвестиционными обещаниями на общую сумму в $1,4 трлн.

Взаимные инвестиции США и стран Персидского залива выгодны для обеих сторон: Вашингтон стремится возродить производство внутри страны, а ближневосточные страны — ускорить развитие ИИ, чтобы диверсифицировать экономику и избавиться от зависимости от нефти.

ОАЭ построят крупнейший кампус искусственного интеллекта за пределами США

Центральным пунктом сделки с ОАЭ станет кампус ИИ площадью 26 квадратных километров в Абу-Даби, рассчитанный на мощность в 5 гигаватт для центров обработки данных ИИ. Объект будет построен компанией G42, базирующейся в ОАЭ, в партнерстве с несколькими американскими компаниями.

"Новый кампус ИИ, крупнейший за пределами США, будет принимать американские гиперскейлеры и крупные предприятия, обеспечивая региональные вычислительные возможности и обслуживая Глобальный Юг", — заявило Министерство торговли США.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп рассматривает сделку, позволяющую ОАЭ импортировать до 500 тысяч высокопроизводительных графических процессоров H100 от Nvidia ежегодно до 2027-го. Пятая часть этих чипов будет предназначена для G42.

Во вторник президент США заключил инвестиционную сделку с Саудовской Аравией на сумму в $80 млрд в области искусственного интеллекта, которая помогла поднять акции Nvidia и других крупных американских компаний.

Тем не менее некоторые американские чиновники по-прежнему обеспокоены тем, что Китай может получить косвенный доступ к передовым американским чипам ИИ через страны Персидского залива, даже несмотря на то, что соглашения предусматривают гарантии.

"ОАЭ обязуются защищать передовые технологии искусственного интеллекта путем принятия строгих мер по предотвращению утечки и обеспечению контролируемого доступа", — говорится в пресс-релизе американского министерства.

"Соглашение является важной вехой в реализации концепции президента Дональда Трампа о доминировании США в области ИИ", — заявил министр торговли США Говард Лютник.

Президент ОАЭ Мохамед бен Заид Аль Нахайян, который представил соглашение вместе с Дональдом Трампом, назвал сделку "свидетельством продолжающегося сотрудничества между нашими странами в области искусственного интеллекта".

Другие крупные сделки

Boeing и GE Aerospace также подписали соглашение с Etihad Airways, национальным перевозчиком ОАЭ. Etihad обязался инвестировать $14,5 млрд в покупку 28 широкофюзеляжных самолетов, включая модели 787 и 777X с двигателями GE.

Обе компании оказались в числе крупнейших бенефициаров регионального турне Дональда Трампа. Днем ранее Boeing подписал заказ на сумму $96 млрд с авиакомпанией Qatar Airways. Акции Boeing поднялись до 52-недельного максимума, а акции GE Aerospace достигли самого высокого уровня с 2001 года к закрытию рынка 15 мая.

В энергетическом секторе американские гиганты, включая ExxonMobil Corp., Occidental Petroleum Corp. и EOG Resources Inc., будут сотрудничать с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) для расширения добычи нефти и газа в рамках сделки стоимостью $60 млрд долларов.

Дополнительные соглашения включают проекты с Emirates Global Aluminum по выплавке алюминия и производству галлия.