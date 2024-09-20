Приведет ли напряженность на Ближнем Востоке к очередному скачку цен на энергоносители в Европе?

Приведет ли напряженность на Ближнем Востоке к очередному скачку цен в Европе? Энергетический аналитик доктор Юсеф Альшаммари поделился с "Евроньюс Бизнес" своим прогнозом относительно цен на нефть.

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Цены на нефть движутся по нисходящей траектории, несмотря на то, что в четверг (19 сентября) они несколько выросли после решения Федеральной резервной системы США снизить базовую процентную ставку на полпункта.

Кроме того, аналитики и экономисты следят за ростом напряженности на Ближнем Востоке, что также может повлиять на предложение.

На момент написания статьи нефть марки Brent подорожала на 1,2% до 74 долларов (66 евро) за баррель, а американская WTI торговалась с повышением на 1,2% по цене около 71 доллара (63 евро) за баррель. Однако в третьем квартале стоимость Brent и WTI упала примерно на 13%.

Энергетический аналитик, доктор Юсеф Альшаммари, отметил, что на нефтяные рынки влияют различные факторы, но сказал, что Европа вряд ли увидит ценовой шок, наблюдавшийся в 2022 году после начала российско-украинского конфликта, поскольку сейчас на рынке больше поставщиков.

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Альшаммари также поделился своими мыслями о том, что нужно сделать Европе, чтобы стать более конкурентоспособной, поскольку она продолжает страдать от высоких цен на энергоносители.

"Энергетическая проблема не нова для европейского континента, но сейчас мы видим, что климатические цели слишком амбициозны. Я считаю, что это определило, куда пойдут инвестиции в Европе... Я считаю, что Европе необходимо сначала установить реалистичные цели для энергетического перехода", - полагает Альшаммари.

По его словам, также необходимо инвестировать в энергетическую безопасность - газ и атомную энергию.

"Без природного газа и ядерной энергии энергетическая безопасность в Европе будет оставаться нестабильной. Будь то зависимость от РФ или колебания цен на нефть", - сказал эксперт в интервью Euronews Business.

Альшаммари также отметил, что третья проблема - обеспечить единство стран-участниц ЕС.

Смотрите интервью целиком выше.