Власти ФРГ призывают Volkswagen не закрывать заводы и при этом решать проблемы "самостоятельно"

Автогигант не подтвердил сообщения о возможном увольнении 30 тысяч сотрудников в Германии, но заявил, что расходы необходимо сократить. Причина кризиса – переизбыток производственных мощностей из-за снижения спроса на электромобили в Европе.

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen опроверг информацию о том, что он планирует уволить до 30 000 сотрудников.

"Мы не подтверждаем эту цифру", – заявили в пресс-службе автогиганта после публикации Manager Magazin, делового издания группы Spiegel, о планируемом сокращении рабочих мест.

"Ясно одно, – добавили в компании, – Volkswagen должен сократить расходы на своих немецких предприятиях. Это единственный способ заработать достаточно денег для будущих инвестиций".

Сообщений в СМИ об угрозе масштабных увольнений оказалось достаточно, чтобы посеять ужас среди примерно 130 000 работников концерна в Германии.

В пятницу министр экономики ФРГ Роберт Хабек посетил завод VW в Эмдене поговорил с представителями профсоюза IG Metal. Чиновник призвал автопроизводителя не закрывать заводы в Германии, отметив при этом, что компания должна решить свои проблемы самостоятельно.

"Что касается самого Volkswagen, то, надеюсь, я не говорю ничего ничего крамольного: значительная часть задач должна быть решена самим Volkswagen. Проблемы, в частности, связаны со структурой расходов, которую необходимо пересмотреть. Это работа концерна", – подчеркнул министр.

Тем не менее, в связи с кризисом в автопроме Хабек согласился провести онлайн-встречу с основными немецкими производителями и поставщиками оборудования.

Volkswagen страдает из-за слабого спроса на электромобили. Падение показателей усугубилось и действиями правительства ФРГ: когда в декабре власти свернули программу субсидирования электрокаров, продажи резко упали.

В сентябре кабмин всё же пошёл на попятную, объявив о налоговых льготах.

В настоящее время 130 000 человек работают на Volkswagen в Германии, на автомобильных заводах в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и других городах.

25 сентября концерн начнёт переговоры с профсоюзами по "плану жёсткой экономии".