Будущее туризма уже наступило, объединив инновации и экологичность. Узнайте, как регенеративные путешествия и передовые технологии меняют отрасль туризма и оказывают положительное влияние на сообщества и планету.

РЕКЛАМА

В этом выпуске программы The Exchange мы узнаем о будущем туризма и о том, как инновации меняют индустрию. Гай Шон и Тина О'Двайер, генеральный директор и основатель компании The Tourism Space, обсуждают рост популярности регенеративного туризма. Тина объясняет, что новый подход направлен на помощь местным сообществам и защиту окружающей среды.

Наш корреспондент Фил Стеббинг ведёт репортаж из Национального центра дикой природы Пукаха в Новой Зеландии, где рассказывает о том, как туристы могут внести вклад в сохранение природы.

Тьерри Антинори, коммерческий директор Qatar Airways, делится своими мыслями об изменениях в авиаперевозках с помощью искусственного интеллекта. Благодаря таким достижениям, как первый в мире цифровой бортпроводник-человек Sama, и инновационным процессам регистрации, путешествия становятся всё более удобными и приятными для всех.

Поскольку туристы всё чаще ищут отдых со смыслом, туристический сектор адаптируется к меняющимся требованиям. В этом выпуске рассказывается о том, как синергия технологий и экологичности возвещает о начале новой эры путешествий, способной принести пользу не только людям, но и планете.