NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Новая эра путешествий: ИИ, роботы и регенеративный туризм

Совместно с
Новая эра путешествий: ИИ, роботы и регенеративный туризм
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Будущее туризма уже наступило, объединив инновации и экологичность. Узнайте, как регенеративные путешествия и передовые технологии меняют отрасль туризма и оказывают положительное влияние на сообщества и планету.

РЕКЛАМА

В этом выпуске программы The Exchange мы узнаем о будущем туризма и о том, как инновации меняют индустрию. Гай Шон и Тина О'Двайер, генеральный директор и основатель компании The Tourism Space, обсуждают рост популярности регенеративного туризма. Тина объясняет, что новый подход направлен на помощь местным сообществам и защиту окружающей среды.   

Наш корреспондент Фил Стеббинг ведёт репортаж из Национального центра дикой природы Пукаха в Новой Зеландии, где рассказывает о том, как туристы могут внести вклад в сохранение природы. 

Тьерри Антинори, коммерческий директор Qatar Airways, делится своими мыслями об изменениях в авиаперевозках с помощью искусственного интеллекта. Благодаря таким достижениям, как первый в мире цифровой бортпроводник-человек Sama, и инновационным процессам регистрации, путешествия становятся всё более удобными и приятными для всех. 

Поскольку туристы всё чаще ищут отдых со смыслом, туристический сектор адаптируется к меняющимся требованиям. В этом выпуске рассказывается о том, как синергия технологий и экологичности возвещает о начале новой эры путешествий, способной принести пользу не только людям, но и планете. 

Поделиться статьей
Туризм Искусственный интеллект Новые технологии