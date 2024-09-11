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18% газа ЕС всё ещё импортирует из России

Комиссар ЕС по энергетике Карди Симсон представляет ежегодный доклад "Состояние энергетического союза ЕС" в Брюсселе
Комиссар ЕС по энергетике Карди Симсон представляет ежегодный доклад "Состояние энергетического союза ЕС" в Брюсселе Авторское право European Union, 2024 / Aurore Martignoni/CCE
Авторское право European Union, 2024 / Aurore Martignoni/CCE
By Robert Hodgsonvideo by Aïda Sanchez Alonso
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ежегодный доклад "Состояние энергетического союза ЕС" показывает, что Европа по-прежнему полагается на Россию в отношении почти пятой части импорта газа, а исполнительная власть ЕС обеспокоена медленными темпами перехода от ископаемого топлива.

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Несмотря на значительное сокращение поставок с тех пор, как Кремль начал тотальную войну с Украиной в 2022 году, ЕС по-прежнему зависит от России в поставках почти пятой части своего газа, и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уклонилась от ответа на вопрос, готов ли блок включить его в постоянно расширяющийся режим санкций.

"Мы по-прежнему полностью привержены завершению постепенного отказа от российского газа, что может быть сделано без ущерба для энергетической безопасности Европы", - заявила Симсон журналистам в Брюсселе, представляя ежегодный доклад "Состояние энергетического союза ЕС".

В докладе признается, что, хотя потребление российского газа значительно сократилось по сравнению со 150 миллиардами кубометров, или 45 % всего импорта до вторжения, за восемь месяцев по август Ервосоюз все еще полагался на Россию в 18 % импорта - это немного больше, чем общий объем импорта СПГ из США, что означает, что Россия по-прежнему является вторым по величине поставщиком в Европе после Норвегии.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Еврокомиссия ввести санкции в отношении импорта российского природного газа, особенно сейчас, когда трансукраинские поставки должны прекратиться в конце года в связи с истечением срока действия транзитного соглашения, Симсон сказала, что Россия уже потеряла все рычаги влияния на ЕС, которые она когда-то имела, контролируя свои крупнейшие поставки газа.

"Объемы, которые некоторые компании все еще получают из России, не позволяют ей больше шантажировать нас - есть альтернативные варианты", - сказала Симсон, отметив, что газовые хранилища Европы уже заполнены задолго до наступления зимы.

По ее словам, исполнительная власть ЕС готовится к тому, что в конце года истечет срок действия транзитного соглашения между российским "Газпромом" и Украиной.

"Мы нашли альтернативные маршруты поставок, и у государств-членов или их компаний, которые все еще получают газ из России, [есть] дополнительные два года по сравнению с другими компаниями, которым Россия решила перекрыть доступ... в 2022 году".

Еврокомиссия намерена убедиться, что российский газ, который больше не идет через Украину, лишая Киев платы за транзит, не будет просто перенаправлен по другим маршрутам. "Эта работа продолжается", - сказала Симсон, опять же не уточнив, ожидаются ли санкции.

"Моя главная задача - побудить компании, которые все еще получают российский трубопроводный газ... сделать выбор в пользу более предсказуемых альтернатив", - говорит еврокомиссар.

Симсон, однако, признала, что компании могут продолжать легально импортировать газ из России, пока не введены санкции. Она призвала правительства "эффективно использовать инструменты", согласованные в ходе недавнего пересмотра правил газового рынка, которые позволяют вводить односторонние запреты на импорт российского СПГ, и которые пока не применил ни один член ЕС.

Представленный сегодня доклад готовится ежегодно с 2015 года и получил свое название от инициативы "Энергетический союз", выдвинутой в прошлом году Дональдом Туском, тогда еще премьер-министром Польши, которая стала ответом на проблемы энергетической безопасности, вызванные ранее предпринятыми Москвой мерами политического давления на Украину и Европу путем ограничения поставок газа.

В документе также отмечается обеспокоенность Ервокомиссии темпами энергетического перехода в Европе. Симсон, в частности, отметил необходимость ускорить развертывание ветряных турбин, солнечных батарей и другой инфраструктуры возобновляемых источников энергии, чтобы ЕС смог достичь своей цели в 42,5% "зеленой" энергии к 2030 году, несмотря на то, что в прошлом году эти два источника обогнали ископаемое топливо в структуре производства электроэнергии в блоке.

Франция, единственная среди членов ЕС, ещё не выполнила поставленную на 2020 год цель по использованию возобновляемых источников энергии на уровне 20%, и, по словам Симсон, Еврокомиссия ведет диалог с Парижем по этому вопросу.

Еврокомиссар сказала, что исполнительная власть ЕС поддерживает более широкое использование соглашений о покупке электроэнергии и поддерживаемых государством "контрактов на разницу" для дальнейшего ускорения перехода, как рекомендовано на этой неделе в докладе Драги о конкурентоспособности Европы.

"Этот доклад - четкий сигнал для Еврокомиссии и государств ЕС: пора всерьез заняться реализацией, - сказал Люк Хейвуд, глава отдела климатической и энергетической политики Европейского экологического бюро, зонтичной группы НПО. - В рамках нового мандата должны быть созданы целевые группы для оценки прогресса в области энергосбережения, возобновляемых источников энергии и электрификации".

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