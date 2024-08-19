Рост стоимости жизни в Европе: где цены выше всего?

Кризис стоимости жизни – самая насущная проблема для подавляющего большинства европейцев. Официальные данные проливают свет на то, что стоит за этим растущим беспокойством.

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Рост стоимости жизни – наиболее актуальная проблема для более чем 90% европейцев.

В 2022 году в ЕС наибольшая доля расходов домохозяйств приходилась на жильё, воду, электричество, газ и другие виды топлива – 24,1%. Далее следуют продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6% и транспортные расходы – 12,5%.

На протяжении последних 20 лет рейтинг статей расходов оставался неизменным, но объём потраченных средств на те или иные услуги претерпевали колебания.

Расходы домохозяйств с разбивкой на цели потребления. Затраты на образование, еду и неалкогольные напитки не изменились. Культура и транспорт стали доступнее, а вот медицина и жильё подорожали.

Если сравнивать доли с 2002 по 2022 год, то наиболее значительные изменения произошли в расходах на жильё, которые увеличились с 21,1 до 24,1%. За два десятилетия прирост составил 3 процентных пункта. Это означает, что если в 2002 году общие расходы домохозяйства составляли 1 000 евро, то на квартплату и счета уходило 211 евро. К 2022 году эта сумма выросла до 241 евро.

Это увеличение подчёркивает растущее финансовое бремя основных расходов для европейских домохозяйств, которое, вероятно, было вызвано ростом цен на жильё и энергоносители за последние два десятилетия.

Динамика расходов домохозяйств в ЕС (2002-2022 гг.) На одежду и обувь жители единой Европы тратят меньше, а вот квартплата и оплата счетов за коммунальные услуги стали настоящей головной болью.

Если рассматривать процентное изменение, то доля расходов на здравоохранение выросла на 22%, в то время как доля расходов на жильё – на 14%. Однако, поскольку объём затрат на обеспеченье себя кровом гораздо значительнее, общее влияние роста стоимости жилья и коммунальных услуг ощущается гораздо сильнее.

Начиная с уровня чуть выше 20% в начале 2000-х годов, доля расходов домохозяйств на жильё и коммунальные услуги неуклонно росла, достигнув пика почти в 25% в 2013 году.

Доля расходов на жильё, воду, электричество и газ.

После небольшого спада эта доля вновь возросла во время пандемии COVID-19, достигнув рекордного уровня в 25,6% в 2020 году.

Общий рост расходов на жильё и коммунальные услуги за последние два десятилетия свидетельствует о том, что на эти статьи расходов уходит всё большая часть бюджета, что отражает растущее экономическое давление на европейцев.

Самый значительный прирост наблюдается в Ирландии

В некоторых странах изменения в долях расходов было более значительным.

В период с 2002 по 2022 год наибольший рост наблюдался в Ирландии – на 7,1 %, за ней следуют Испания и Италия с увеличением на 6,3 и 5,4% соответственно.

Изменения в долях расходов на жильё, воду, электричество и газ. В целом по ЕС прирост составил 3%. Меньше тратить стали лишь в Швеции, Великобритании и ряде стран Восточной Европы и Балкан.

В 10 странах ЕС колебания превысили 4%, что свидетельствует о повсеместной тенденции к росту во всём блоке.

В ряде стран Восточной Европы, а также в Швеции и Великобритании наблюдалось снижение доли расходов на жильё. В частности, в Румынии произошло самое значительное падение – на 4,1%. В Боснии и Герцеговине и Сербии на квартплату и счета также уходит меньше средств.

Эффект COVID-19

Во время пандемии COVID-19 доля расходов домохозяйств на жильё выросла почти во всех странах, достигнув рекордно высокого уровня. Однако в 2022 году, по мере ослабления санитарных ограничений, эта доля начала снижаться.

Доля расходов на жильё, воду, электричество и газ.

Если учесть пиковые уровни, наблюдавшиеся во время пандемии, то общий рост расходов на жильё за последние два десятилетия становится ещё более поразительным.

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В каких европейских странах тратят на жильё больше всего?

Стоимость жилья в процентах от общих расходов домохозяйств в разных странах Европы существенно различается. В 2022 году список возглавила Словакия, где на жильё уходит более 30% расходов домохозяйств. За ней следуют Финляндия и Дания с долями 29,6% и 29,1% соответственно.

Доля расходов на жильё, воду, электричество и газ.

Эти цифры свидетельствуют о том, что страны Северной и Центральной Европы испытывают значительное финансовое давление, связанное с жилищно-коммунальными услугами, что, скорее всего, вызвано ростом цен на энергоносители и реалиями местных рынков.

В отличие от них, в странах Южной и Восточной Европы, таких как Черногория, Турция и Албания, эта доля значительно ниже: в Черногории она составляет всего 11,6%, а в Турции и Албании – 12,4% и 12,5% соответственно.

Стоимость жилья сильнее всего бьёт по домохозяйствам с низким уровнем дохода

В недавнем докладе ОЭСР о доступном жилье подчёркивается, что расходы на жильё могут стать тяжёлым финансовым бременем для домохозяйств, особенно для тех, кто имеет более низкий доход. Уровень завышенных расходов на жильё вызывает тревогу во всех крупных экономиках Европы. В 2022 году почти половина частных квартиросъёмщиков с низкими доходами в Великобритании (49%) тратили более 40% своего дохода на аренду, в то время как во Франции этот показатель составил 32%, а в Италии – 28%.