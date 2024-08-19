Цены на золото стремительно растут

By Tina Teng

Цены на золото достигли нового исторического максимума. Напротив, цены на цветные металлы остаются низкими

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В пятницу спотовые и фьючерсные цены на золото достигли нового рекорда на фоне растущих ожиданий того, что центральные банки будут снижать ставки до конца года. Спотовая цена впервые в истории превысила отметку 2500 долларов (2264 евро) за унцию, а фьючерсы в последний торговый день прошлой недели поднялись выше 2540 долларов за унцию. В понедельник на азиатских площадках цены держались в том же районе.

Напротив, цветные металлы, например медь, остаются слабыми из-за экономических проблем. В начале августа фьючерсы на медь упали до пятимесячного минимума в 3,93 доллара (3,56 евро) за фунт, после чего в понедельник произошел небольшой отскок до 4,18 доллара (3,79 евро), что было вызвано вялым спросом в Китае.

За последние три месяца фьючерсы на золото выросли на 5%, в то время как фьючерсы на медь снизились на 18%. Недавнее расхождение в динамике цен на золото и медь говорит о том, что инвесторы ищут безопасные активы, избавляясь от сырьевых товаров, способствующих росту, на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики.

Рост цен на золото обусловлен макроэкономическими факторами

Макроэкономический фон указывает на то, что центральные банки намерены смягчить денежно-кредитную политику из-за снижения потребительских цен и замедления экономического роста. Цены на золото находятся в обратной зависимости от стоимости доллара США и процентных ставок.

Во-первых, поскольку цены на золото устанавливаются в долларах США, ослабление доллара делает золото дешевле в других валютах, тем самым повышая спрос на драгоценный металл. Во-вторых, снижение процентных ставок делает менее привлекательными активы, приносящие проценты — такие как наличные деньги, в то время как золото становится более привлекательным.

Катализатором резкого роста цен на золото, возможно, стали неутешительные данные по рынку недвижимости США, опубликованные в пятницу. Они показали, что объём ввода жилья упал на 6,8% до четырёхлетнего минимума, а количество разрешений на строительство в июле продолжило сокращаться — шестой месяц подряд.

Это ещё больше усилило вероятность того, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки в сентябре.

На прошлой неделе Великобритания и США опубликовали более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции за июль, что свидетельствует о снижении процентных ставок в этих странах.

Кроме того, Резервный банк Новой Зеландии неожиданно провёл первое снижение ставок после пандемии. Банк ожидает новых снижений в этом году, резко изменив политику из-за стремительного ухудшения состояния национальной экономики.

Кроме того, спрос на безопасные активы также способствовал росту цен на золото на фоне продолжающихся конфликтов — на Ближнем Востоке и между Украиной и Россией.

Роль Китая в формировании цен на медь

Китай, одновременно крупный поставщик и потребитель меди, играет ключевую роль в формировании тенденций на рынке важнейших металлов.

Резкий рост цен на медь в начале этого года был обусловлен сокращением производства в Китае, которое было вызвано снижением платы за обработку меди.

Однако слабые экономические данные из Китая в последние месяцы в сочетании с неспокойной ситуацией на мировых рынках, вызванной опасениями рецессии в США, привели к тому, что 8 августа цены на медь упали до пятимесячного минимума.

Несмотря на недавнее восстановление настроений на рынке, которое привело к росту цен на медь на прошлой неделе, ожидается, что продолжающаяся вялость в секторе недвижимости Китая будет и дальше оказывать давление на спрос. Однако ослабление доллара США может помочь компенсировать часть этого снижения.

В долгосрочной перспективе медь, скорее всего, останется в восходящем тренде. Это важнейший ресурс для возобновляемых источников энергии, электромобилей и технологий искусственного интеллекта.

По прогнозам S&P Global, спрос на медь удвоится и достигнет 50 миллионов тонн к 2035 году, причем наиболее значительный спрос ожидается со стороны США, Китая, Европы и Индии.