Ронан Харрис, президент Snapchat в регионе EMEA, соучредитель Influencer.com Каспар Ли и создатель контента Тью Нгуен объясняют, как экономика влияния стоимостью 250 миллиардов долларов меняет будущее бизнеса

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Этот выпуск программы The Exchange посвящён экономике влияния. Компании находят новые способы сотрудничества с увеличивающимся числом интернет-инфлюенсеров.

Сегодня 200 миллионов человек называют себя создателями контента, и многие из них хотят сделать это увлечение основным источником дохода. Примечательно, что инфлюенсеры, насчитывающие менее 50 000 подписчиков, играют важную роль в развитии этого сектора.

Ронан Харрис, президент SnapChat по Европе, Ближнему Востоку и Африке, рассказывает о факторах, способствующих успеху компании Snap на рынке, стоимость которой во всем мире превышает 250 миллиардов долларов. Ронан подчеркивает важность дополненной реальности в формировании долгосрочных целей Snap.

Каспар Ли рассказывает, как он прошел путь от одного из первых создателей глобального контента на YouTube до руководителя агентства, призванного помогать другим инфлюенсерам добиваться успеха.

В этом выпуске мы также увидим Тью Нгуен, шеф-повара из Лос-Анджелеса, которая стала знаменитостью в социальных сетях. Тью известна тем, что создает ролики, в которых демонстрирует свой талант в приготовлении вьетнамской еды. Она раскроет нам свой рецепт достижения коммерческого успеха в эпоху инфлюенсеров.