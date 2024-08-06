Франция в два раза увеличила поставки СПГ из России

By Euronews и AP

В Украине отмечают, что страны, получающие российские энергоресурсы, вкладывают миллиарды долларов в военные усилия России.

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По данным нового анализа торговых данных, поставки российского сжиженного природного газа во Францию ​​увеличились более чем вдвое в первой половине этого года, в то время как Европа заявляет, что пытается отказаться от закупок энергоносителей, помогающих финансировать вторжение РФ в Украину.

И хотя больше всего импортируют компании во Франции, один анализ показал, что страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ — природного газа, охлажденного и сжиженного для более легкой транспортировки по морю, — в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ впервые был предоставлен Институтом экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), некоммерческой организацией США, ставящей своей целью ускорить переход мира к более устойчивой энергетике. IEEFA изучил данные от Kpler, отслеживающего грузы, и ICIS, поставщика данных о товарах, которые также предоставили свой собственный анализ.

Олег Савицкий, основатель некоммерческой организации Razom We Stand, которая выступает за ужесточение санкций в отношении российского ископаемого топлива, заявил, что цель ЕС по постепенному отказу от всех российских ископаемых видов топлива к 2027 году "ужасающе далека от реализации". Он заявил, что страны, покупающие российский СПГ, саботируют энергетический переход континента и вкладывают миллиарды долларов в военные усилия России.

Правительства европейских стран заявили, что полный запрет импорта российского газа приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и отопление, а также пострадает промышленность.

По данным анализа IEEFA, французские компании импортировали почти 4,4 млрд кубометров российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с более чем 2 млрд кубометров за тот же период годом ранее. Следующие по величине импортеры, Испания и Бельгия, отметили рост на 1% и снижение на 16% соответственно, сообщает IEEFA.

TotalEnergies, французский энергетический гигант, на долю которого приходится наибольшая доля импорта в списке грузов с января по июнь, просмотренных агентством AP, заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения России в Украину. А министерство финансов и экономики Франции сообщило AP, что нападения повстанцев-хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал, заставили пересмотреть импорт СПГ — газ с Ближнего Востока больше не может легко поступать в Европу, в то время как российский маршрут из Арктики остался нетронутым.

Министерство отметило, что Франция является одним из основных пунктов ввоза СПГ в Европу. Франция и Испания имеют больше всего терминалов СПГ в Европе.

Избыточный газ не используется французскими домохозяйствами или промышленностью. Спрос во Франции упал на 9% в первой половине этого года по сравнению с прошлым годом. Между тем, экспорт газа из Франции по трубопроводу в Бельгию вырос почти на 10% за первые шесть месяцев, согласно Kpler. Невозможно сказать, какая часть этого экспорта была российским СПГ.

Крупнейший российский проект СПГ находится на полуострове Ямал за Полярным кругом, это совместное предприятие с TotalEnergies, которой принадлежит 20%. Согласно контракту, подписанному в 2018 году, TotalEnergies обязуется ежегодно закупать там 4 миллиона тонн газа.

TotalEnergies сообщила AP, что юридически обязана выполнять свои контракты и будет делать это "до тех пор, пока европейские правительства считают российский газ необходимым для безопасности поставок Европейского союза".

Только в случае введения новых санкций закупки могут быть приостановлены, заявила она. TotalEnergies указала, что импорт российского СПГ в Европу фактически сократился за исследуемый период.

Представитель Еврокомиссии заявил, что импорт российского газа значительно сократился в период с 2021 по 2023 год.

Временное увеличение объемов "не ставит под сомнение достижения ЕС за последние два года", — уверяет пресс-секретарь Адальберт Янц. "!Мы диверсифицировали наш импорт, и основная часть необходимого газа поставляется надежными партнерами, такими как Норвегия и США".

Но Савицкий из Razom We Stand призвал ЕС ввести полное эмбарго на этот товар. У TotalEnergies "не должно быть возможности держать Европу на крючке у российского газа", — сказал он.