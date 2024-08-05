EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Обвал на фондовых рынка мира начался со стран Азии

Торги в Токио 16 сентября 2008 года. Архивное фото
Торги в Токио 16 сентября 2008 года. Архивное фото Авторское право Koji Sasahara/AP
Авторское право Koji Sasahara/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Более всего пострадал биржевой рынок Японии.

РЕКЛАМА

Фондовые рынки переживают обвал. Торги на биржах стран Азиатско-Тихоокеанского региона начались с резкого падения индексов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 12,4% в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием американской экономики и усилившихся опасений по поводу возможной рецессии. В какой-то момент базовый индекс упал на 13,4%, это самое значительное падение с 1987 года.

Практически все акции торгуются в минусе. Более широкий индекс TOPIX упал на 12,8 %, так как распродажи усилились во второй половине дня.

Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, а корейский индекс Kospi потерял 8%. Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,53%.

На криптовалютном рынке стоимость биткоина упала на 18%.

Обвал затронул акции технологических компаний.

Японские рынки пострадали более всего, так как на прошлой неделе Банк Японии повысил процентные ставки, а курс йены резко вырос. Одним из факторов, побудивших Банк Японии повысить ставки, стало длительное ослабление японской иены, которое подтолкнуло инфляцию к превышению целевого показателя центрального банка в 2%.

Финансовые рынки начали падение в пятницу и реагируют на опубликованный в конце недели доклад с данными о замедлении темпов роста занятости среди американских работодателей в прошлом месяце. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки, призванные сдержать инфляцию, могут привести экономику США к рецессии.

На фоне глобальной распродажи европейские фондовые рынки в понедельник открываются снижением. Ожидается снижение на фондовом рынке США.

Стамбульская фондовая биржа приостанавливала торги.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Валенсия устала от туристов и будет наказывать за аренду по-черному

Килиан Мбаппе заключил сделку о покупке собственного футбольного клуба, за который играл в детстве

Где лучше выпить, а где одеться? Евростат обнародовал разброс цен в Европе

Фондовые рынки Мировые биржи Финансы