Валенсия устала от туристов и будет наказывать за аренду по-черному

Испанская Валенсия пополнила список городов, которые борются с избыточным притоком туристов. Там начали с проверки рынка краткосрочной аренды.

РЕКЛАМА

В регионе Валенсия (Испания) введут штрафы до 600 000 евро для тех, кто сдает дома и квартиры на короткий срок - по типу Airbnb - без лицензии. Цель - остановить избыточный приток туристов, ограничить теневую активность на рынке аренды и снизить нагрузку на местную инфраструктуру.

По данным аналитической группы Airbtics, средний показатель заполняемости жилья через платформу Airbnb ( речь идет именно о краткосрочной аренде) в Валенсии составляет 79%, там бронируют до 288 ночей в год. При средней суточной ставке в 93 евро в 2023 году доход хозяев жилья составил около 27 000 евро.

Airbtics сообщает, что на 15 апреля этого года в городе Валенсия насчитывалось 9 128 активных объявлений Airbnb. Важно напомнить, что рынок краткосрочной аренды в Испании платформой Airbnb не ограничивается.

Аренда в черных тонах

В последние месяцы там наблюдается всплеск незадекларированных сделок с участием как местных арендаторов, так и иностранцев-экспатов, купивших в Испании жилье под сдачу. "Мы не можем допустить "черной экономики" в сфере размещения, - отметила в интервью Financial Times Нурия Монтес, представитель туристического ведомства Валенсии. - Такие арендодатели не поддаются никакому контролю и, разумеется, не платят налоги. Мы не знаем также, выполняют ли они свои обязательства перед наемным персоналом и клиентами".

Главная проблема, по мнению Монтес - безопасность: "Такие арендодатели не соблюдают обязательства сообщать властям о личности своих постояльцев. Мы не в курсе, соблюдают ли они правила противопожарной безопасности". По мнению эксперта, во всем регионе Валенсии может быть до 50000 и более квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду по-черному.

Закон обязывает всех арендодателей запрашивать лицензию. Для ее получения люди должны предоставить о себе ключевую информацию - сведения о недвижимости, находящейся в их собственности, номера страхового полиса и прочее.

Жертвы успеха

Благодаря своему климату, оживленной городской культуре и прекрасной, разнообразной природе Испания давно стала одним из самых популярных турадресов в Европе. В последние годы это привело к буму на рынке аренды вилл, коттеджей и квартир вместо традиционных отелей. Съем на короткий срок часто становится более дешевой альтернативой для туристов.

Валенсия пополнила список европейских турнаправлений, которые объявили о борьбе с избыточным туризмом. Ранее это сделали к Лиссабон, Барселона, Венеция и многие другие.