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Инвесторы ждут отчет Microsoft и новых разработок в области искусственного интеллекта

АРХИВ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла
АРХИВ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла Авторское право Elaine Thompson/AP
Авторское право Elaine Thompson/AP
By Tina Teng
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Microsoft отчитается о доходах за квартал. Ожидается, что компания сообщит о дальнейшем росте, несмотря на замедление годовых темпов. Основное направление деятельности компании - облачная платформа Azure - остается в центре внимания инвесторов.

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После закрытия американских рынков 30 июля Microsoft представит квартальный отчет о доходах.

Ожидается, что технологический гигант сообщит о продолжении роста и в этом квартале, учитывая его лидирующее положение в гонке по развитию ИИ. Облачная платформа Azure, работающая на базе ИИ, считается важнейшей составляющей предстоящего отчета. Microsoft также может рассказать о своих новых разработках в области искусственного интеллекта.

Акции второй по величине компании в мире выросли на 14% с начала года.

Прогнозы

По данным FactSet, аналитики ожидают, что выручка компании за этот квартал составит 64,4 млрд долларов (59,3 млрд евро), что на 15% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль на акцию прогнозируется на уровне 2,93 доллара (2,70 евро), что на 9% больше, чем годом ранее.

Однако эти цифры также свидетельствуют о замедлении темпов роста по сравнению с 17-процентным ростом выручки и 20-процентным увеличением прибыли, о которых сообщалось в предыдущем квартале.

ИИ в центре внимания

Основной бизнес компании - облачная платформа Azure - остается в центре внимания инвесторов. Ранее Microsoft объявила, что рост выручки Azure на 7% обеспечили сервисы ИИ, по сравнению с 6% в предыдущем квартале.

Выручка сегмента, куда входит Azure, выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом до 26,71 млрд долларов (24,59 млрд евро), в основном за счет роста облачной платформы на 31%. Microsoft ожидает, что рост Azure сохранит устойчивые темпы, и прогнозирует, что в этом квартале он составит 30-31 %.

По данным Bloomberg, доходы от облачных вычислений прогнозируются на уровне 36,8 млрд долларов (33,88 млрд евро), что на 21% больше, чем в прошлом году, и потенциально может составить 57% от общей выручки, что делает их ключевой частью доходов Microsoft. Однако эта цифра указывает на замедление темпов роста по сравнению с 23%, наблюдавшимся в предыдущем квартале. Доходы от интеллектуального облака, включая Azure, ожидаются на уровне 28,7 миллиарда долларов (26,4 миллиарда евро), что приведет к росту на 19,5%. Это также говорит о том, что рост облачных технологий может замедлиться по сравнению с 21%, наблюдавшимся в предыдущем квартале.

Еще одно направление - GitHub Copilot, инструмент для помощи в написании кода на основе искусственного интеллекта, разработанный в сотрудничестве с OpenAI. По данным за прошлый квартал, программа набрала 1,8 миллиона платных пользователей. Компания начала продавать доступ к Copilot малым предприятиям вместе с подпиской на ПО для повышения производительности Microsoft 365.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подчеркнул рост доли рынка Azure, отметив, что компания отвоевывает её у конкурентов. Он особо отметил, что около 60% компаний из списка Fortune 500 используют Copilot. Аналитики из UBS считают, что компания отвоевала долю рынка у Amazon Web Services и Google Cloud.

Капитальные расходы

Рынки также будут внимательно изучать капитальные расходы Microsoft, поскольку компания вкладывает значительные средства в создание своей инфраструктуры ИИ и получение заказов на графические процессоры от Nvidia.

Во время отчета о прибылях и убытках за предыдущий квартал финансовый директор Эми Худ отметила, что капитальные расходы составили 14 миллиардов долларов (12,9 миллиарда евро) для поддержки спроса на облачные технологии и инфраструктуры ИИ. Microsoft ожидает, что в новом квартале этот показатель "существенно вырастет" за счет инвестиций в облачную инфраструктуру и инфраструктуру искусственного интеллекта.

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