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Килиан Мбаппе заключил сделку о покупке собственного футбольного клуба, за который играл в детстве

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе станет одним из самых молодых владельцев футбольного клуба в Европе, осуществив детскую мечту

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По данным местных СМИ, 25-летний футболист заплатит около 20 миллионов евро за покупку большей части акций французского клуба "Кан", а председатель наблюдательного совета Пьер-Антуан Каптон станет владельцем оставшейся части стоимостью 5 миллионов евро.

Как сообщилается, переговоры между сторонами продолжаются уже несколько недель и должны завершиться в ближайшее время.

В результате сделки звезда "Реала" станет владельцем 80% акций клуба, который в прошлом сезоне занял шестое место во втором французском дивизионе, сменив предыдущего мажоритарного акционера - американский инвестиционный фонд Oaktree.

Ожидается, что Мбаппе назначит руководителями клуба главу своей компании Зиада Хаммуда, а также свою мать Файзу Ламари.

На заре карьеры Килиан Мбаппе играл за детскую команду "Кана", но из-за бюрократических препятствий не попал в академию клуба из Нормандии.

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Мадридский "Реал" Футбол Килиан Мбаппе