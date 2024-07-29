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Где лучше выпить, а где одеться? Евростат обнародовал разброс цен в Европе

Болельщик из Шотландии держит на голове кружку с пивом перед матчем группы А между сборными командами Шотландии и Венгрии на футбольном турнире Евро 2024 в Штутгарте, Германия
Болельщик из Шотландии держит на голове кружку с пивом перед матчем группы А между сборными командами Шотландии и Венгрии на футбольном турнире Евро 2024 в Штутгарте, Германия Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Servet Yanatma
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Уровень цен в ЕС значительно различается, причем в самых дорогих странах товары и услуги могут стоить в 2,4 раза больше, чем аналоги в дешевых регионах. Различия обусловлены множеством факторов, в их числе - налоги и стоимость рабочей силы.

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Какие товары и услуги в вашей стране дешевле, чем в среднем по ЕС? Индексы уровня цен (ИУЦ) предназначены как раз для проведения таких сравнений.

По данным Евростата, официального статистического ведомства ЕС, уровень цен на конечные потребительские расходы домохозяйств в 2023 году значительно различался от страны к стране. Самый высокий уровень цен в Дании - 143 % от среднего по ЕС, за ней следуют Ирландия - 142 % и Люксембург - 135 %. Напротив, в Болгарии и Румынии уровень цен оказался самым низким - 60%, а в Польше - 66%.

Это означает, что корзина идентичных товаров и услуг стоит 143 евро в Дании, 135 евро в Люксембурге, 66 евро в Польше и 60 евро в Болгарии и Румынии. Это означает, что в Дании вы заплатите за ту же корзину в два с лишним раза больше, чем в Болгарии.

За средний показатель по ЕС выбрано 100. Страна является относительно дорогой, если индекс уровня цен в ней выше 100. Если индекс ниже 100, то страна считается дешевой.

Если в список включить и страны, входящие в Ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), а также кандидатов в члены ЕС и потенциальных соискателей, то лидером станет Швейцария с ошеломляющим показателем 174 % от среднего показателя по ЕС, за ней следуют Исландия - 156 % и Дания - 143 %.

Самый низкий уровень цен зафиксирован в Турции - 42 %, Северной Македонии - 52 % и Боснии и Герцеговине - 58 %.

Такой значительный контраст подчеркивает разнообразие экономических ландшафтов Европы, где стоимость товаров и услуг может сильно различаться.

Алкоголь и табак: покупайте в Болгарии

В 2023 году среди основных групп потребительских товаров и услуг самый большой разрыв в ценах в ЕС наблюдался в категории алкоголя и табака. Самые высокие цены зафиксированы в Ирландии (211 % от среднего показателя по ЕС), а самые низкие - в Болгарии (66 %).

"Такой большой разброс цен в основном объясняется различиями в налогообложении этих продуктов", - пояснил Евростат.

Уровень цен был сравнительно ниже в балканских странах, в то время как в странах Северной Европы он выше. Последний доступный показатель по Великобритании относится к 2020 году, что затрудняет прямое сравнение, но он составлял 165 %, что свидетельствует о высокой стоимости этих товаров в королевстве.

В Германии (99 %)т показатель был немного ниже среднего по ЕС, а цены на алкоголь и табак во Франции на 32 % выше, чем в среднем по ЕС.

Рестораны и гостиницы занимали второе место по разнице в уровне цен. Самые низкие тарифы зафиксированы в Болгарии (52 % от среднего уровня по ЕС), за ней следуют Румыния (65 %) и Венгрия (72 %). Самые высокие цены - в Дании (152 %), за которой следуют Финляндия (129 %) и Ирландия (128 %).

Разброс цен обусловлен не только налогами. Это может быть связано и с другими причинами, такими как стоимость рабочей силы и различия в местных экономических условиях. Различия в ценах в других категориях менее заметны, чем в разделах алкоголь и табак и в гостиничном секторе.

Одежда, к примеру, занимает третье место по критерию разброса цен: разница между самыми дешевыми и самыми дорогими товарами составляет 1,6 раза. Самые низкие цены отмечены в Испании (81 %), Болгарии (82 %) и Венгрии (88 %). Самая дорогая одежда- в Дании (131 %), Чехии (126 %) и Эстонии (118 %).

Турция стала исключением в этой категории - всего 30% от среднего показателя по ЕС.

Различия в ценах наблюдались также на продукты питания и безалкогольные напитки: от 74% от среднего показателя по ЕС в Румынии до 119 % в Люксембурге. Потребительская электроника варьировалась от 92 % в Италии до 113 % во Франции.

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