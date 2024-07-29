Рынки волнуются: впереди - важные корректировки

By Tina Teng

На этой неделе будут приняты решения по процентным ставкам от трех крупнейших центральных банков: Банка Англии, Федеральной резервной системы и Банка Японии. В фокусе внимания аналитиков - и данные по инфляции в еврозоне.

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Волнения на финансовых рынках на этой неделе рискуют продолжиться после "распродаж" предыдущих дней - в связи с важными решений центральных банков, таких как Банк Англии (BoE), Федеральная резервная система США и Банк Японии (BoJ). Среди компаний, готовящихся вот-вот представить квартальные результаты - Microsoft, Meta Platforms, в Европе это - крупные энергетические корпорации, включая Shell и BP.

Европа

Июльский индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне считается самым влиятельным экономическим показателем в регионе, поскольку это основной параметр, на котором основывается решение Европейского Центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам. В июне годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,5% по сравнению с 2,6% месяцем ранее. Этот показатель все еще превышал целевой уровень ЕЦБ в 2% из-за высоких цен в секторе услуг. Прогнозируется дальнейшее снижение годовой инфляции до 2,4 % в июле.

Другими важными факторами являются данные по ВВП Франции, Испании, Италии и Германии за второй квартал, которые дают представление об экономической траектории еврозоны. В частности, экономика Германии выросла в этот период на 0,2 % в квартальном исчислении, переломив тенденцию к сокращению последнего квартала 2023. Росту способствовало значительное увеличение инвестиций в строительный сектор и восстановление экспорта. Ожидается, что во втором квартале экономика страны вырастет на 0,1 %.

В Великобритании Банк Англии собирается объявить свое решение по процентной ставке, что станет важнейшим событием для британских фондовых рынков и фунта стерлингов. В июне инфляция вернулась к целевому показателю Банка Англии - 2%. Инфляционное давление в секторе услуг и высокий рост заработной платы остаются факторами риска для возможного восстановления потребительских цен. Несмотря на то, что члены комитета разошлись во мнениях относительно пути повышения ставки, рынки ожидали, что на этом заседании банк снизит ставки на 0,25-5 процентов.

Квартальные отчеты крупных компаний продолжат оказывать влияние на настроения на рынке: на этой неделе крупнейшие европейские энергетические компании, включая Shell и BP, представят результаты за второй квартал. Крупные банки, такие как HSBC и Barclays, также опубликуют свои квартальные результаты, которые являются индикатором состояния финансового сектора. Инвесторы также будут следить за квартальными результатами фармацевтических компаний, таких как Merck Group и GSK.

США

Решения ФРС остаются важнейшим событием для Уолл-стрит и мировых рынков. Ожидается, что на следующем заседании центральный банк США сохранит процентную ставку в 5,5%, но в сентябре, скорее всего, пойдет на ее снижение. В июне инфляция в стране снизилась до 3,3 %, что оказалось выше ожиданий. Этот показатель еще больше укрепил шансы на то, что ФРС объявит о первом снижении ставки с 2020 года.

К тому же июльские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе представляют собой еще один мандат для ФРС на корректировку монетарной политики. В последние месяцы рынок труда демонстрирует признаки замедления: уровень безработицы в июне вырос до 4,1 %, что стало максимальным значением с октября 2021 года. Данные о снижении занятости также поддерживают сценарий снижения ставки ФРС в сентябре.

Азия и Тихоокеанский регион

Решения Банка Японии по монетарной политике считаются важнейшим событием для Азии. Аналитики ожидают, что банк во второй раз повысит базовую ставку и сократит объем покупки облигаций. В марте он принял решение о первом повышении ставки с 2007 года и прекратил режим отрицательных ставок, действующий с 2016 года.

В июле японская иена резко укрепилась после того, как инвесторы сделали ставку на дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка Японии. Тем не менее, процентная ставка в стране остается близкой к нулю, что заметно ниже, чем в других крупных экономиках. В течение нескольких десятилетий в стране наблюдалась дефляция, прежде чем потребительские цены начали расти благодаря масштабной политике смягчения последствий пандемии. Однако в Банке явно хотят увидеть устойчивый рост потребительских расходов, прежде чем приступать к дальнейшим мерам ужесточения.

В Китае вот-вот обнародуют июньский индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного и непроизводственного сектора. В июне производственная активность сократилась ( второй месяц подряд), что свидетельствует о медленных темпах восстановления экономики страны. Согласно прогнозам, в июле индекс PMI для производственной сферы продолжит снижение.

Индекс потребительских цен Австралии за второй квартал будет способствовать росту волатильности на местном рынке, поскольку месячная инфляция в мае выросла до 4%, продемонстрировав рост третий месяц подряд. Ожидается, что Резервный банк Австралии повысит процентные ставки на своем следующем заседании.