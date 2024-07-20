Производители Шампанского голосуют за меньшие урожаи, поскольку продажи падают

В последние недели производители Шампанского также оказались под давлением после решения Китая ввести тарифы на импорт предметов роскоши из ЕС.

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Французский комитет по шампанскому вместе с производителями предложил сократить количество винограда, собранного в 2024 году, после разочаровывающих продаж шампанского, когда покупатели не желают тратить деньги, как раньше, на предметы роскоши.

За первые шесть месяцев этого года продажи шампанского упали более чем на 15%, составив около 106,7 миллиона бутылок. Чтобы защитить производителей от дальнейших потерь, максимальный уровень урожайности винограда в этом году был установлен на уровне 10 000 килограммов с гектара, по сравнению с 11 400 кг с гектара в предыдущем году.

Нынешний урожай уже пострадал от неблагоприятной погоды: обильные дожди и заморозки вызвали такие проблемы, как грибок милдью, который повреждает урожай.

Тем не менее запасы шампанского в этом году еще можно спасти, поскольку производители предлагают и разные винтажные коллекции. Часто используются запасы прошлых лет, которые обычно пополняются в периоды хороших урожаев.

В пятницу французский комитет по шампанскому также рассказал о новых изменениях в правилах найма и условий труда. Они включают усовершенствованные отраслевые рекомендации и методы охраны здоровья и безопасности, а также рекомендации по привлечению большего количества сезонных рабочих.

По поводу этих изменений Мазиме Тубарт и Давид Шатильон, сопрезиденты Comite Champagne, отметили в своем заявлении: "Все меры, представленные сегодня, являются результатом работы, проведенной с октября 2023 года по разработке этого беспрецедентного и необходимого плана действий. Мы хотели бы отдать должное участию правительства в нашей работе при поддержке министра труда, здравоохранения и солидарности Франции Катрин Вотрен.

"Комитет Шампанского" взял на себя коллективную ответственность и ввел в действие конкретные инструменты. Теперь мы рассчитываем на поддержку каждого, чтобы убедиться, что индивидуальная практика соответствует совершенству нашей работы".

Китайские тарифы оказывают давление на производителей предметов роскоши

Эскалация торговой войны между ЕС и Китаем, начавшейся из-за тарифов ЕС на импорт китайских электромобилей (EV), усиливается, причем Китай также пригрозил ввести ответные меры. Ответные тарифы вводятся на экспорт из ЕС предметов роскоши, таких как бренди, вино и коньяк, часы и сумки. Под таможенный удар попадают и такие товары, как молочные продукты и свинина.

О негативных последствиях предупреждают производители элитного алкоголя, например, Pernod Ricard и Moet Hennessy. Кроме того, экономическая нестабильность, ощущаемая в настоящее время во всем мире, повышение процентных ставок, рост инфляции и стоимости жизни, а также геополитическая напряженность заставляют людей все больше сомневаться в том, стоит ли тратить деньги на предметы роскоши.