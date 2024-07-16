Венгрия вновь против ГМО. Дебаты возобновляются?

Агротехнологическая отрасль Европы бьет тревогу: запланированное смягчение регулирования для ГМО- культур нового поколения может быть отложено на годы из-за решения Венгрии возобновить дебаты о том,стоит ли приравнивать их к традиционным растениям.

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Венгрия оспаривает предложение европейских регуляторов приравнять новое поколение генетически модифицированных культур к сортам, полученным путем традиционной селекции, запуская очередной виток дебатов с первых дней своего шестимесячного председательства в ЕС.

Будапешт встал у руля ЕС на фоне напряженных отношений с соседями по блоку, они усугубились после импровизированных поездок премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. На этом фоне, как стало известно нашему каналу, от Брюсселя поступило предложение о смягчении правил по генетически модифицированным культурам произведенных с помощью так называемых новых геномных технологий, или НГТ.

До сих пор на растения, полученные с помощью НГТ, распространяются те же правила, что и на ГМО. Чтобы лучше отразить различные профили рисков, в ЕС хотят приравнять НГТ-культуры к традиционным. Предложение вынесут на обсуждение на встрече национальных делегатов 19 июля.

Положение о новаторских геномных технологиях разрешит свободнее выращивать и сбывать продукцию, созданную путем изменения последовательности ДНК. Важно, что подобные технологии не были доступны на момент принятия более 20 лет назад действующей директивы ЕС по ГМО, требующей строгого контроля и мониторинга безопасности.

Бельгия, бывший председатель ЕС, пыталась привести страны ЕС к компромиссу но потерпела неудачу из-за сохраняющихся опасений по поводу патентоспособности новых растительных продуктов.

Экологи приветствовали полученную тогда отсрочку, которая, по их словам, даст законодателям время оценить всю линейку рисков и прислушаться к мнению АNSES, французского регулятора здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, который против уравнивания НГТ и традиционных культур.

Теперь, похоже, задержка может стать еще более длительной, поскольку Венгрия стремится возобновить переговоры об эквивалентности, утверждая, что нынешний подход к оценке рисков НГТ не позволяет просчитать всею палитру их возможных негативных последствий в сравнении с традиционными культурами, имеющими долгую историю безопасности.

Венгрия давно и последовательно выступает против масштабирования ГМО-продукции, в том числе и против новейших технологий НГТ, указывая на множество не решенных проблем - от маркировки и идентификации генетически модифицированной продукции до экспорта и совместимости посадок разного рода.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает, что НГТ-культуры следует отличать от ГМО, когда ген пересаживают от одного вида к другому. Петра Йораш, руководитель отдела по защите инноваций торговой ассоциации Euroseeds, заявила, что возобновление дебатов об эквивалентности может отбросить политическую повестку в этой области на пять лет назад.

"Мы рассматриваем подход Венгрии как попытку замедлить принятие предложения и прогресс на пути к созданию пригодного и научно обоснованного регулирования, отказывая сельскохозяйственному сектору в доступе к инновационным достижениям в сфере селекции растений", - сказала Йораш в интервью Euronews.

Активистка Гринпис Ева Коррал, напротив, раскритиковала европейского регулятора и поддержала стремление Будапешта перестраховаться.

"Мнение EFSA противоречит европейским национальным агентствам, включая ANSES во Франции, которые предупреждают о потенциальном риске новых ГМО для здоровья человека и окружающей среды и призывают к тому, чтобы все новинки подвергались проверке и мониторингу на безопасность", - комментирует она.

Европейский парламент ранее согласовал свою позицию по реформе регулирования ГМО, там ждут межправительственного соглашения, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.