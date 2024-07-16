EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Венгрия вновь против ГМО. Дебаты возобновляются?

Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Брюссель на саммит ЕС 27 июня, за несколько дней до того, как Венгрия стала председателем Совета ЕС на основе ротации.
Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Брюссель на саммит ЕС 27 июня, за несколько дней до того, как Венгрия стала председателем Совета ЕС на основе ротации. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Robert Hodgson
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Агротехнологическая отрасль Европы бьет тревогу: запланированное смягчение регулирования для ГМО- культур нового поколения может быть отложено на годы из-за решения Венгрии возобновить дебаты о том,стоит ли приравнивать их к традиционным растениям.

РЕКЛАМА

Венгрия оспаривает предложение европейских регуляторов приравнять новое поколение генетически модифицированных культур к сортам, полученным путем традиционной селекции, запуская очередной виток дебатов с первых дней своего шестимесячного председательства в ЕС.

Будапешт встал у руля ЕС на фоне напряженных отношений с соседями по блоку, они усугубились после импровизированных поездок премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. На этом фоне, как стало известно нашему каналу, от Брюсселя поступило предложение о смягчении правил по генетически модифицированным культурам произведенных с помощью так называемых новых геномных технологий, или НГТ.

До сих пор на растения, полученные с помощью НГТ, распространяются те же правила, что и на ГМО. Чтобы лучше отразить различные профили рисков, в ЕС хотят приравнять НГТ-культуры к традиционным. Предложение вынесут на обсуждение на встрече национальных делегатов 19 июля.

Положение о новаторских геномных технологиях разрешит свободнее выращивать и сбывать продукцию, созданную путем изменения последовательности ДНК. Важно, что подобные технологии не были доступны на момент принятия более 20 лет назад действующей директивы ЕС по ГМО, требующей строгого контроля и мониторинга безопасности.

Бельгия, бывший председатель ЕС, пыталась привести страны ЕС к компромиссу но потерпела неудачу из-за сохраняющихся опасений по поводу патентоспособности новых растительных продуктов.

Экологи приветствовали полученную тогда отсрочку, которая, по их словам, даст законодателям время оценить всю линейку рисков и прислушаться к мнению АNSES, французского регулятора здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, который против уравнивания НГТ и традиционных культур.

Теперь, похоже, задержка может стать еще более длительной, поскольку Венгрия стремится возобновить переговоры об эквивалентности, утверждая, что нынешний подход к оценке рисков НГТ не позволяет просчитать всею палитру их возможных негативных последствий в сравнении с традиционными культурами, имеющими долгую историю безопасности.

Венгрия давно и последовательно выступает против масштабирования ГМО-продукции, в том числе и против новейших технологий НГТ, указывая на множество не решенных проблем - от маркировки и идентификации генетически модифицированной продукции до экспорта и совместимости посадок разного рода.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает, что НГТ-культуры следует отличать от ГМО, когда ген пересаживают от одного вида к другому. Петра Йораш, руководитель отдела по защите инноваций торговой ассоциации Euroseeds, заявила, что возобновление дебатов об эквивалентности может отбросить политическую повестку в этой области на пять лет назад.

"Мы рассматриваем подход Венгрии как попытку замедлить принятие предложения и прогресс на пути к созданию пригодного и научно обоснованного регулирования, отказывая сельскохозяйственному сектору в доступе к инновационным достижениям в сфере селекции растений", - сказала Йораш в интервью Euronews.

Активистка Гринпис Ева Коррал, напротив, раскритиковала европейского регулятора и поддержала стремление Будапешта перестраховаться.

"Мнение EFSA противоречит европейским национальным агентствам, включая ANSES во Франции, которые предупреждают о потенциальном риске новых ГМО для здоровья человека и окружающей среды и призывают к тому, чтобы все новинки подвергались проверке и мониторингу на безопасность", - комментирует она.

Европейский парламент ранее согласовал свою позицию по реформе регулирования ГМО, там ждут межправительственного соглашения, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Противники ГМО осуждают "адский брак" Bayer и Monsanto

Львовяне пересядут на трамваи из Швейцарии и Германии. Они доступны для раненых

"На улице ад": жара охватила центральную и южную Европу

Венгрия Политика ЕС ГМО: зерна раздора