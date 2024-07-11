By Gorkem Sifael

Председатель правления Бакинского судостроительного завода Эльшад Нуриев рассказывает о том, как судозавод способствует промышленному росту и национальному развитию Азербайджана.

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Председатель правления Бакинского судостроительного завода Эльшад Нуриев подчёркивает стратегическое значение судостроительного завода в промышленной экосистеме Азербайджана и значительный вклад предприятия в экономическое развитие страны. Ярким тому примером является судно «Ханкенди», построенное на Бакинском судостроительном заводе, которое сыграло решающую роль во время подводных работ в рамках реализации второй фазы проекта «Шах-Дениз», за счёт которого в настоящее время осуществляются основные поставки природного газа в Европу.

Сразу после своего назначения господин Нуриев презентовал три ключевых показателя эффективности (КПЭ), позволяющих оптимизировать работу завода. Первый ключевой показатель эффективности направлен на совершенствование производственного процесса путем задействования во время обучающих тренингов технологий, в частности, использование технологии дополненной реальности в процессе сварки для повышения эффективности, точности и безопасности. Второй ключевой показатель нацелен на повышение квалификации работников путём установления партнёрских отношений с местными учебными заведениями, такими как Университет АДА, а также с профессионально-техническими училищами для повышения эффективности работы и уровня квалификации.

Третий ключевой принцип посвящён экологической устойчивости, а инициативы включают в себя: использование велосипедов для внутренних перемещений, установку солнечных батарей и поддержание эффективной системы очистки воды, которая также приносит пользу расположенным поблизости заводам. Также большое внимание уделяется исследованиям и разработкам, особенно в области интерфейсов «человек-корабль» и интеллектуальных сенсорных технологий.

Господин Нуриев подчеркивает важность командной работы в достижении этих целей, высоко оценивая совместные усилия инженеров, рабочих и вспомогательного персонала судостроительного завода. Он уверен, что скоординированное взаимодействие людей, технологий и объектов имеет решающее значение для достижения поставленных целей и превращения Бакинского судостроительного завода в полноценный центр инновационного инжиниринга.