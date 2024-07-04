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В ЕС нацелились на дешевый импорт из Китая - FT

На снимке: страницы с сайта Shein (слева) и с сайта Temu (справа). 23 июня 2023 года.
На снимке: страницы с сайта Shein (слева) и с сайта Temu (справа). 23 июня 2023 года. Авторское право Richard Drew/AP
Авторское право Richard Drew/AP
By Eleanor Butler
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз, согласно источникам газеты FT, готовится ввести таможенные пошлины на дешевые товары из Китая. Предположительно этот шаг направлен на борьбу с наплывом часто некачественных вещей с таких площадок, как Temu, AliExpress и Shein.

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Еврокомиссия может в конце июля ввести таможенные пошлины на дешевые товары из Китая, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три анонимных источника. Предлогом в статье названо стремление властей остановить приток дешевых и "некачественных" товаров в ЕС.

Речь идет о наименованиях стоимостью менее 150 евро, которые в настоящее время пошлинами не облагаются. Новые правила, судя по всему, коснутся именно этой части рынка, а также известных интернет-площадок и маркетплейсов, таких как AliExpress, Temu и Shein.

Комиссия уже давно обсуждает план отмены беспошлинного ввоза в рамках таможенной реформы. Пошлины будут взиматься только с розничных продавцов, поставляющих товары в ЕС из-за пределов блока. Это означает, что продавцы с базой в Европе, такие как Amazon, вряд ли будут затронуты.

В феврале группа Toy Industries of Europe сообщила о покупке в Temu партии игрушек; она пожаловалась, что ни одна из них не соответствовала стандартам ЕС. Более того, 18 из 19 приобретенных товаров, согласно Toy Industries of Europe, представляли серьезную опасность для детей. С тех пор эти игрушки были удалены с сайта Temu в ЕС.

Сообщается, что по итогам 2023 года. импорт товаров стоимостью менее 150 евро достиг в ЕС 2,3 миллиардов евро.

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