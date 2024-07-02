Цветы "брексита": растениеводческие компании теряют прибыль из-за пограничного контроля

Ассоциация садоводов Великобритании и родственные ей организации со всей и говорят о непосильны расходах, профсоюзы обеспокоены состоянием здоровья водителей.

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Торговые организации, представляющие садовые центры Великобритании и ЕС, подписали открытое письмо, в котором призвали политических лидеров решить проблему пограничного "кризиса" после брексита.

Они утверждают, что новые изменения в процедурах импорта, введенные в апреле, приводят к задержкам, ущербу и дополнительным расходам для тех, кто ввозит растения в Великобританию.

"Великобритания имеет уникальную границу с ЕС в плане торговли растениями и растительной продукцией", - говорится в письме.

"Нигде в мире нет такой границы, через которую проходит такой объем торговли растениями и растительной продукцией между странами, не имеющими санитарных и фитосанитарных (СФС) договоренностей, признания или соглашения".

Группы заявили, что они лоббируют "конструктивный диалог и действия" в свете всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля.

Среди подписантов - Ассоциация садоводов Великобритании, представляющая около 1400 садовых ритейлеров. Среди организаций ЕС, поддержавших призыв, - Голландская ассоциация питомников и цветочных луковиц, а также Международная ассоциация цветочной торговли, базирующаяся в Брюсселе.

Растения "высокого риска" больше не проверяют в питомниках

Правила, введенные в начале этого года, означают, что продукты растительного и животного происхождения, поступающие в Великобританию из ЕС, будут подвергаться более тщательным проверкам.

До введения этих правил большинство импортируемых из ЕС товаров не подвергались контролю - это была временная мера, чтобы дать бизнесу время адаптироваться к изменениям после брексита.

Товары, представляющие средний риск для здоровья населения и окружающей среды Великобритании, теперь будут проверяться на наличие вредителей и болезней. Товары высокого риска также будут проверяться на границе, тогда как раньше их проверяли после того, как они достигали пункта назначения.

Представители садоводческих групп заявили, что новая система менее эффективна при проверке на наличие вредителей и болезней, а также рискует вызвать проблемы с потоком денежных средств у некоторых компаний.

По их прогнозам, расходы на импорт увеличатся более чем на 25% из-за более длительного времени в пути и применения новой системы, увеличения ущерба, наносимого запасам, и сборов, связанных с проверками.

Только для одного грузовика, по их расчетам, дополнительные расходы на проверку могут достичь 1 740 фунтов стерлингов (2 052 евро), если поставщик привезет 12 различных партий растений.

Торговые организации назвали эти расходы непосильными для малого бизнеса.

Вянущие растения в ожидающих грузовиках

В письме одна из компаний сообщила, что три ее автомобиля, перевозившие растения, были задержаны на 44 часа на пограничном посту из-за проблем с программным обеспечением.

"Выяснилось, что это было тестирование APHA на наличие определенного насекомого, результаты которого так долго не приходили, и многие растения на борту погибли, сгнили или завяли", - говорится в документе.

В нем утверждалось, что с оператором порта, который работает не круглосуточно, связаться невозможно: "Перевозчик и агент ничего не знали о том, что происходит с растениями, за которыми никто не ухаживал".

Другая транспортная компания сообщила, что за первую неделю проверок было проверено 23 ее грузовика.

Это привело к 93 часам ожидания водителей, что обошлось компании в 38 000 фунтов стерлингов дополнительной оплаты (44 819 евро).

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Это не только бремя для бюджетов компаний. Профсоюзные организации выражают обеспокоенность по поводу здоровья водителей.

Они утверждают, что водители часто не имеют доступа к надлежащим средствам для мытья, а также к еде и горячим напиткам, когда время ожидания регулярно превышает 10 часов.

"Пока выборы вызывают политическую паузу, мы, как ассоциации, представляющие всю цепочку поставок, просим, чтобы тот, кто победит у избирательной урны, немедленно и безотлагательно начал решать проблемы с садоводческой отраслью", - говорится в письме групп к правительству.

"Как сектор, состоящий в основном из малых и средних предприятий, но также поставляющий продукцию крупным розничным торговцам, которые подвержены влиянию погодных условий, трудовым ограничениям и другим повышениям стоимости производственных ресурсов, последствия изменения границ бьют сильнее и с большим эффектом".

Британское правительство заявило, что тесно сотрудничает с торговыми компаниями, чтобы обеспечить эффективную обработку товаров. Оно также публикует руководство для компаний о том, как сократить задержки.