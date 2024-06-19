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Билборды на миллиард: почему высокотехнологичные экраны набирают обороты?

Билборды на миллиард: почему высокотехнологичные экраны набирают обороты?
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Достижения в области ИИ и аналитики данных повысили спрос на билборды и наружную рекламу. Интерактивные экраны в общественных местах по-новому взаимодействуют с потребителями, предоставляя брендам широкие возможности для развлечения, информирования и продвижения продукции.

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Рынок билбордов и наружной рекламы набирает обороты. The Exchange рассказывает, как искусственный интеллект и сверхскоростная связь привели к росту индустрии, которая сегодня оценивается более чем в 25 миллиардов евро. В прошлом году в Лас-Вегасе открыли арену Sphere со сферическим светодиодным экраном с разрешением 16K. Стоимость экрана оценивается в два миллиарда евро, что делает его самым дорогим развлекательным объектом в истории города. Крупные города, такие как Лондон, Париж и Токио, всё чаще используют интерактивные и 3D-экраны для развлечения и продвижения товаров. В Детройтском аэропорту в США компания Delta Airlines недавно установила высокотехнологичный экран, который распознаёт пассажиров и предоставляет им информацию о полётах. В этом выпуске Сильвен Ле Борнь, директор по данным JCDecaux, одной из крупнейших в мире компаний по производству наружной рекламы, рассказывает о том, как высокотехнологичные экраны и установки меняют способы взаимодействия брендов и людей в общественных местах.

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