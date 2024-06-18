By Euronews

Цены на природный газ выросли за последние три месяца благодаря увеличению спроса, вызванного бумом развития искусственного интеллекта и его растущих потребностей в электроэнергии

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В условиях перехода мира к низкоуглеродным технологиям природный газ, как ожидают эксперты, продолжит играть свою ключевую топливную роль. Более того, бум искусственного интеллекта приведет к росту потребления электроэнергии и объемов используемого для его выработки газа. С середины апреля фьючерсные цены на природный газ в США выросли примерно на 62%, а в Нидерландах - на 18% из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сокращения добычи в США, перебоев с поставками в Норвегии и ожиданий роста спроса.

Ожидается, что спрос на природный газ будет расти

По данным S&P Global Commodity Insights, "в ближайшие 10 лет мировой спрос на электроэнергию вырастет на треть, включая спрос со стороны центров обработки данных", и "природный газ будет играть важную роль в качестве базового источника электроэнергии". Ожидается, что в период с 2024 по 2035 год природный газ будет давать 47 гигаватт в год.

Эксперты считают, что спрос на газ будет особенно расти на развивающихся рынках Азии из-за роста населения, развития промышленности и перехода к декарбонизации от ископаемого топлива к концу этого века. Хотя увеличение инвестиций в СПГ приведет к росту предложения в краткосрочной перспективе, для удовлетворения долгосрочного спроса потребуются новые проекты.

По данным Bloomberg, за первые четыре месяца этого года объем поставок тяжелых грузовиков, работающих на СПГ, в Китай вырос на 459% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года благодаря более низкой стоимости природного газа и его меньшему углеродному следу по сравнению с нефтью. В марте Исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации прогнозировал, что электромобили и грузовики, работающие на СПГ, заменят в Китае от 10 до 12% потребления дизельного топлива и бензина в этом году.

Аналитики Wells Fargo предсказывают, что спрос на электроэнергию в США вырастет к 2030 году на 20%, что будет обусловлено растущими потребностями искусственного интеллекта в электроэнергии. Ожидается, что инфраструктура центров обработки данных ИИ увеличит спрос на электроэнергию на 323 тераватт-часа, что в семь раз превышает текущее годовое потребление в Нью-Йорке.

Крупные технологические компании, включая Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta, стремительно развиваются в сфере инфраструктуры центров обработки данных, что требует огромного потребления энергии. Однако только возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить растущий в последние годы спрос, что делает природный газ важнейшим источником электроснабжения. По данным Goldman Sachs, природный газ может обеспечить 60% энергии, необходимой для искусственного интеллекта, а остальная часть придется на возобновляемые источники энергии.

Краткосрочный дефицит поставок

Что касается предложения, то перебои в добыче в Норвегии и сокращение производства в США также способствовали росту цен на природный газ в последние несколько месяцев.

В начале июня фьючерсы на голландский газ подскочили до 36 евро за мегаватт-час, что стало самым высоким показателем с декабря 2023 года, из-за сбоя на газоперерабатывающем заводе Nyhamna в Норвегии. После начала войны между Украиной и Россией Норвегия и США обогнали Россию в качестве основных поставщиков природного газа в Европу. В 2023 году на Норвегию приходилось 30%, а на США - 19% поставок газа в ЕС. При этом поставки СПГ из России также увеличились до 16%, что на 40% больше, чем в 2021 году. Зависимость от импорта газа создает значительные риски для региона, хотя четверть этих поставок перегружается в Азию.

По другую сторону Атлантики, в США, добыча газа в 2024 году упала примерно на 9% из-за сокращения буровых работ и отложенных проектов по строительству скважин. В мае добыча газа сократилась в среднем до 96,9 млрд кубических футов в сутки по сравнению с 98,1 млрд кубических футов в сутки в апреле.

В перспективе жаркое лето в Северном полушарии может привести к дальнейшему росту спроса в связи с потребностью в охлаждении домохозяйств и промышленных объектов.

Несмотря на откат на прошлой неделе, в ближайшие месяцы цены на природный газ могут продолжить расти.